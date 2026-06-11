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台南YouBike最熱門站調度陷卡關 議員促速解困境

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南即時報導
新營火車站為台南市YouBike使用量最高站點，近期卻因調度備用車區遭停用，尖峰時段頻傳無車可借、無位可還情況，通勤族使用大受影響，市議員王宣貿呼籲市府儘速協調改善，避免公共運輸接駁失靈。圖／王宣貿提供
新營火車站為台南市YouBike使用量最高站點，近期卻因調度備用車區遭停用，尖峰時段頻傳無車可借、無位可還情況，通勤族使用大受影響，市議員王宣貿呼籲市府儘速協調改善，避免公共運輸接駁失靈。圖／王宣貿提供

新營火車站為台南市YouBike使用量第一大站點，近期卻傳出尖峰時段頻繁出現無車可借、無位可還情況，調度嚴重卡關，竟是調度用備用車區遭區公所禁用，台南市議員王宣貿指出，YouBike啟用已3年，且車站旁調度空間也實際使用一段時間，過去可用現在卻喊停，區公所應提出具體影響內容。

對此，新營區公所回應，火車站旁原作為YouBike臨時調度用的備用車區，因地方反映有市容及行人通行安全疑慮，因此，交通局將重新評估合適地點。YouBike公司則緊急調整並加派人力調度，並建議民眾可分流前往鄰近的「三民路8巷站」租借還車。

王宣貿指出，近期接獲多位校長、學生及民眾反映，火車站周邊YouBike調度不順，已影響上班、上課及搭車通勤，民眾每天使用的公共運輸卻變成要「碰運氣」，而YouBike調度卡關竟是因火車站周邊調度空地遭禁止使用。

他說，先前會勘時就已探討過火車站附近可作為調度使用的空地，相關單位也都清楚現場條件與使用需求，更何況原先作為調度使用的用地，本身就是停車場用地，並非完全不具交通使用性質，若原先使用方式造成市容或行人安全疑慮，應調整管理方式，而非直接讓調度空間中斷，導致第一線調度能量不足。

王宣貿強調，行人安全與市容景觀相當重要，但通勤權益也不能被犧牲，新營火車站作為溪北重要交通節點，YouBike更是許多學生與通勤族日常接駁工具，市府與區公所應加快會勘與規畫，提出具體時程及改善方案，不要讓民眾每天用「碰運氣」的方式通勤。

YouBike 火車站

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