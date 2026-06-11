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走過70年歷史 虎尾「西市仔」拆除改建為觀光美食大樓

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影

已70年歷史位於虎尾鎮市區中心的第三公有零售市場（西市仔）老舊不堪，成為治安髒亂死角，公所斥資1億元購置國財署國有地和部分私有地，並爭取1.7億元打造一座現代化的「美食廣場大樓」，拆除工程今天動工，完工後連結鄰旁的德興宮和虎尾記憶COOL打造市區觀光美食專區。

位於虎尾中正路鬧區中心的第三零售市場，緊鄰虎尾信仰中心的德興宮，因年久失修，場內髒亂不堪，且多處磚木建築已傾塌，岌岌可危，許多原攤戶紛紛停業，只剩場週約僅10戶老舊店鋪，亟待改建。

鎮長林嘉弘指出，老舊的「西市仔」佔地約150坪，1956年4月建造啟用至今約有70年歷史，曾是虎尾繁榮的傳統民生市場，承載著居民生活記憶與商圈發展軌跡，隨著採購習慣改變漸沒落，衍生許多環境和治安問題。

林嘉弘表示，為能整體規畫，公所自籌約1億元購置週邊國有地和私有地約180坪，連同原市場合計約330坪，由縣府補助約1.7億元，將建造一座3層樓的美食廣場大樓，1樓規畫市場攤戶，2、3樓為多元美食專區，提供更舒適、多元的用餐與休憩環境。

經協調現有攤戶於施工期間已另覓他處營業，公所今天舉辦市場拆除工程，由縣長張麗善、副縣長陳璧君、鎮長林嘉弘、議員張維心、陳乙辰、鎮代會主席陳明聖等人主持動工。

公所表示，市場完成拆除整地後，希望能趕在今年底動工興建主建物，未來新市場完工，會讓原承租戶擁有優先承租權，讓「西市仔」融合歷史、人文與美食的新興商圈。張麗善感謝廟方協助協調及攤戶配合，讓這座象徵地方經濟與民生核心的傳統市場，改造成更安全、舒適並保有傳統溫情與現代機能的新地標。

位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，場內已老舊不堪，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，場內已老舊不堪，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，鎮長林嘉弘帶領最後巡禮並說明未來新建美食廣場的規畫。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，鎮長林嘉弘帶領最後巡禮並說明未來新建美食廣場的規畫。記者蔡維斌／攝影

位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影
位於虎尾鬧區中心的第3公有市場（西市仔）走過70年歷史，今天動工拆除，未來將新建為美食廣場大樓。記者蔡維斌／攝影

美食 林嘉弘 中正路

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