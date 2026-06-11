聽新聞
0:00 / 0:00
嘉縣評鑑國產龍眼蜂蜜 優鮮形象價格翻倍
嘉義縣農會今天辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑，選出5件特等獎與13件頭等獎；嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，歷年評鑑已構築「安全、誠信、在地」優鮮形象，讓得獎蜂蜜價格翻倍。
嘉義縣政府委託農會辦評鑑，黃貞瑜告訴中央社記者，近年氣候變遷影響，蜜源不穩，蜂蜜產量常不足，無法一年接一年辦評鑑，今年原本可能邀不到夠多參賽件數，但蜂農相挺、踴躍參加才得以續辦，主要是往年得獎蜂蜜售價都可翻倍，蜂農不想讓收益機會溜走。
她說，曾有得獎蜂農對她說，特等獎蜂蜜很搶手，能賣出原本訂價的3倍，農會也收購部分，讓蜂蜜賣好價錢且供不應求。
屢次參加評鑑的中埔鄉黃姓蜂農說，參賽後蜂蜜獲國家級標準檢驗與評鑑標章加持，大增消費者對產品信任度，詢問度翻倍。
農會邀多名食品科學專家及感官品評學者組專業評審團，深度評鑑蜂蜜水分、色澤、香氣、口感及純度等關鍵指標，在20、30件參賽者中選出得獎者。
農會表示，參評對象都是產銷班員且具溯源農糧產品QRCode的專業蜂農，為確保最高品質，評鑑程序嚴格分2階段，初評階段要通過11種抗生素及412種農藥無殘留檢驗才能進複評。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。