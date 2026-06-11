聽新聞
0:00 / 0:00
中央砸近10億救嘉義水患 地方憂雨季來臨抽水站進度慢
嘉義東石沿海多年受豪雨淹水威脅，縣府向中央爭取9億8901萬元，推動溪子下農場治水計畫，設置1座抽水站及2座滯洪池，地方憂雨季來臨尚未完工，縣長翁章梁今視察工程進度，抽水站預計明年4月完工，今年11月可先運作，2座滯洪池則在明年11月完工。
水利處表示，縣府向中央爭取前瞻經費9億8901萬元，推動溪子下農場治水計畫，設置2座滯洪池可串連運作，總滯洪容量42萬立方公尺，約為160座標準游泳池蓄水量，搭配設置1座大型抽水站，每秒可抽排10公噸水至六腳排水，治水系統兼具滯洪、抽排及調蓄功能。
翁章梁說，縣府在布袋、義竹、東石花費數百億治水，強化抗洪能量、庄頭不淹水，逐一檢討及改善每個積淹水地區，但受極端氣候影響，瞬間降雨量驚人，無法保證未來絕對不淹水，因此中央及地方逐步建設治水工程，逐漸展現成效，盼讓村民擺脫水患威脅。
議員姜梅紅服務處主任姜鈞翔，東石沿海地勢低窪，每逢颱風豪雨及漲潮期間，鄰近港口宮周圍淹水嚴重，縣府新建抽水站及滯洪池治水，目前整體工程進度僅約50%，眼看雨季與颱風季將接連來襲，村民再次面臨淹水恐懼，希望工程進度加快，讓大家安心生活。
水利處表示，溪子下農場治水計畫同時收納北揖小排四及鰲鼓排水流域洪，面對近年頻繁出現的極端降雨事件，可改善東石鄉淹水面積約801公頃，抽水站預訂完工日期為明年4月，可在今年11月先行運作，2座滯洪池則在明年11月完工，將盡速趕工提升防災韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。