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中央砸近10億救嘉義水患 地方憂雨季來臨抽水站進度慢

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義東石沿海地勢低窪，縣府向中央爭取近10億元，推動東石溪子下農場治水工程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義東石沿海地勢低窪，縣府向中央爭取近10億元，推動東石溪子下農場治水工程。圖／嘉義縣政府提供

嘉義東石沿海多年受豪雨淹水威脅，縣府向中央爭取9億8901萬元，推動溪子下農場治水計畫，設置1座抽水站及2座滯洪池，地方憂雨季來臨尚未完工，縣長翁章梁今視察工程進度，抽水站預計明年4月完工，今年11月可先運作，2座滯洪池則在明年11月完工。

水利處表示，縣府向中央爭取前瞻經費9億8901萬元，推動溪子下農場治水計畫，設置2座滯洪池可串連運作，總滯洪容量42萬立方公尺，約為160座標準游泳池蓄水量，搭配設置1座大型抽水站，每秒可抽排10公噸水至六腳排水，治水系統兼具滯洪、抽排及調蓄功能。

翁章梁說，縣府在布袋、義竹、東石花費數百億治水，強化抗洪能量、庄頭不淹水，逐一檢討及改善每個積淹水地區，但受極端氣候影響，瞬間降雨量驚人，無法保證未來絕對不淹水，因此中央及地方逐步建設治水工程，逐漸展現成效，盼讓村民擺脫水患威脅。

議員姜梅紅服務處主任姜鈞翔，東石沿海地勢低窪，每逢颱風豪雨及漲潮期間，鄰近港口宮周圍淹水嚴重，縣府新建抽水站及滯洪池治水，目前整體工程進度僅約50%，眼看雨季與颱風季將接連來襲，村民再次面臨淹水恐懼，希望工程進度加快，讓大家安心生活。

水利處表示，溪子下農場治水計畫同時收納北揖小排四及鰲鼓排水流域洪，面對近年頻繁出現的極端降雨事件，可改善東石鄉淹水面積約801公頃，抽水站預訂完工日期為明年4月，可在今年11月先行運作，2座滯洪池則在明年11月完工，將盡速趕工提升防災韌性。

嘉義東石沿海地勢低窪，每年豪大雨及颱風易淹水，縣長翁章梁今天視察東石溪子下農場治水工程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義東石沿海地勢低窪，每年豪大雨及颱風易淹水，縣長翁章梁今天視察東石溪子下農場治水工程。圖／嘉義縣政府提供

嘉義東石沿海地勢低窪，縣府向中央爭取近10億元，推動東石溪子下農場治水工程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義東石沿海地勢低窪，縣府向中央爭取近10億元，推動東石溪子下農場治水工程。圖／嘉義縣政府提供

嘉義東石沿海地勢低窪，每年豪大雨及颱風易淹水，縣長翁章梁今天視察東石溪子下農場治水工程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義東石沿海地勢低窪，每年豪大雨及颱風易淹水，縣長翁章梁今天視察東石溪子下農場治水工程。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 中央 翁章梁 抽水站

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