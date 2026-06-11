串聯周邊歷史場域 虎尾第三公有市場改造

擁有近70年歷史的雲林縣虎尾鎮第三公有零售市場，已難符合城鎮發展需求，雲林縣長張麗善和虎尾鎮長林嘉弘今天宣布啟動市場改造，成為融合歷史、人文與美食的新興聚落。

虎尾鎮公所今天舉辦虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮，張麗善與林嘉弘等人出席，共同宣告虎尾西市場改造正式啟動。

林嘉弘表示，虎尾鎮第三公有零售市場自民國45年4月建造啟用至今，已有近70年歷史，昔日曾是虎尾地區最繁榮熱鬧的傳統市場之一，承載著地方居民生活記憶與商圈發展的重要軌跡。然而，隨著時代變遷與市場環境老舊，部分區域更衍生成為陰暗、雜亂治安死角場所，已難符合現代化城鎮發展需求。

因此鎮公所自籌新台幣近1億元向國產署和民間購地，規劃虎尾西市美食廣場，預計興建為地上三層鋼構建築物，總樓地板面積約771.39坪，縣府補助興建工程款1億7400萬元；其中一樓將規劃作為市場小攤位及特色美食單元空間，二樓及三樓將規劃為多元美食專區，提供民眾更舒適、多元的用餐與休憩環境。

張麗善指出，此次拆除改建工程，攸關大虎尾地區市中心發展命脈，不僅能改善長年老舊市場環境，更可串聯周邊歷史文化資源，包括雲林記憶cool、與德興宮等歷史場域，結合布袋戲文化與在地特色美食，打造兼具觀光、文化與商業價值的指標型亮點區域，帶動虎尾商圈再升級。