衛福部嘉義醫院院長履新 台大公衛博士陳殷正承接領航

新任衛生福利部嘉義醫院院長陳殷正今天正式上任。陳殷正表示，醫院不只是治療疾病的場所，更應成為社區健康的夥伴。

嘉義醫院今天上午舉行院長陳殷正就職履新茶會，這座深耕地方130年的嘉義大病院，正式由新任院長陳殷正醫師承接領航重任。市長黃敏惠與醫界領袖皆到場祝賀。

陳殷正是台大醫學系畢業、政大EMBA碩士及台大公衛博士，歷任彰化醫院副院長、台北醫院內科主任暨醫務秘書。陳殷正兼具臨床專業與深厚管理實務，在任職彰化醫院副院長期間，監督指導教學醫院評鑑與緊急醫療能力評定均獲合格，並發展腎科植管成為腹膜透析訓練醫院。

陳殷正表示，嘉義醫院始終秉持以病人為中心、以民眾健康為依歸的核心價值，守護地方兩甲子。面對高齡化社會、慢性疾病增加及複雜的公共衛生挑戰，身為公立醫院，肩負的不只是醫療服務，更是一份公共責任。

未來醫院將全力配合國家醫療政策，積極推動長照醫療、在宅醫療、慢病照護、居家透析與偏鄉醫療。陳殷正將發揮管理長才，導入創新經營思維，持續優化醫療服務品質，透過落實健康在地化的理念，帶領醫療團隊主動走入社區、貼近民眾需求。

嘉義醫院上午舉行院長陳殷正就職履新茶會，正式由新任院長陳殷正醫師承接領航重任。圖／嘉義醫院提供

嘉義醫院上午舉行院長陳殷正就職履新茶會，正式由新任院長陳殷正醫師承接領航重任。圖／嘉義醫院提供

嘉義醫院今上午舉行院長陳殷正就職履新茶會，地方各界到場祝賀。。圖／嘉義醫院提供