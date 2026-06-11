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台南左鎮黃金筍節周日登場 千份黃金筍美食免費送

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南左鎮黃金筍節周日登場，現場將提供千份黃金筍美食免費品嘗。記者謝進盛／翻攝
台南左鎮黃金筍節周日登場，現場將提供千份黃金筍美食免費品嘗。記者謝進盛／翻攝

正是台南左鎮竹筍產期，為推廣在地農產文化，左鎮區公所將在14日上午辦理「115年左鎮黃金筍節暨懷舊童玩闖關農業產業文化活動」，現場提供1000份黃金筍供品嘗，邀請民眾共襄盛舉。

左鎮區全區幾為丘陵，更有著名白堊土地質，得天獨厚自然環境孕育出品質優良的竹筍，其中以鮮嫩爽脆、風味甘甜的「黃金筍」最具代表性，每年5至10月為主要產期，深受消費者喜愛。為提升在地農特產品能見度，區公所特別結合農業產業推廣及文化體驗，讓民眾透過參與活動深入認識左鎮竹筍產業。

左鎮區公所今上午開記者會為竹筍節活動暖身，區長李燿州表示，今年竹筍節活動安排14日上午8時至下午1時在蔗埕公園展開，結合南台科技大學推出懷舊童玩闖關活動體驗、常在文創空間研發「米粿堊了」精品鹹粿、及各社區的特色黃金筍料理，活動結合左鎮老街人文與美食特色、及蔗埕公園蔗文化，期帶動地方產業發展與觀光人潮。

今年活動最大亮點為「千份黃金筍美食大贈送」，現場將免費提供以左鎮黃金筍為主角所製作的特色料理，讓民眾品嘗最新鮮的在地好滋味，數量有限，送完為止。

此外，活動現場亦安排農特產品展售、竹筍料理展示、農業文化推廣及在地特色市集等豐富內容，讓民眾一次購足左鎮優質農產品。

台南左鎮黃金筍節周日登場，現場將提供千份黃金筍美食免費品嘗。記者謝進盛／翻攝
台南左鎮黃金筍節周日登場，現場將提供千份黃金筍美食免費品嘗。記者謝進盛／翻攝

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