風雨無阻備戰龍舟賽 黃偉哲關心選手訓練與賽事整備

台南市國際龍舟錦標賽將於6月17日至6月21日在台南運河舉行，雖近日受鋒面及西南氣流影響，降雨頻繁，選手們仍如火如荼地備戰龍舟賽。為關心選手雨季備戰，市長黃偉哲10日前往現場視察各隊練習情形，並由體育局報告賽事整備進度。市長貼心準備小毛巾送給練習選手，為辛勤備戰的選手加油打氣。

黃偉哲表示，近期連日降雨，持續關注雨勢帶來影響，也高度重視龍舟賽選手練習及賽事期間的安全，請體育局及環保局加強掌握天候、水域及環境狀況，隨時監控並清理河道環境，維持水質及場域整潔，確保選手擁有良好的訓練及競賽環境。黃偉哲特別提醒選手，務必留意天候及水域環境變化，全力備戰更應關照生命安全，發揮團隊合作，充分享受競賽樂趣。

台南市政府體育局陳良乾局長表示，今年龍舟賽共有163支隊伍、4,057位選手共襄盛舉，參賽規模相當盛大，體育局持續落實各項安全維護及賽事整備工作，提供選手安全、優質的競賽環境，讓今年龍舟賽事能夠順利舉行。昨現場包括成功大學附屬臺南工業高級中等學校、土城高中及金城國中等校隊伍進行練習，選手見到市長親自到場打氣，也揮手致意，有選手更握拳向市長喊聲：「市長，我們要拚三萬元獎金，期待您頒獎喔！」此外，市府民政局團隊當日也在場進行龍舟訓練，黃偉哲市長與姜淋煌副市長前往慰勉，肯定同仁積極參與體育活動，展現團隊合作精神與向心力。