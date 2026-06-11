結合民間力量攜手反毒 更保嘉義分會捐贈4000劑唾液快篩試劑守護安全

更生保護會嘉義分會今天在嘉義地檢署舉辦4000毒品快篩試劑捐贈，讓第一線員警即時對疑似吸毒者進行初步檢驗，預防悲劇發生。出席捐贈活動的高檢署檢察長張斗輝表示，日前國民法官針對毒駕撞死所長案一審重判死刑，顯見大眾對毒駕零容忍。對於部分毒嫌遭裁定無保請回，張斗輝澄清並非試劑量能不足，核心在於及時檢驗的時效，目前高檢署已與全國地檢署達成共識，將全力落實於24小時內做出正式檢驗報告，阻斷犯罪僥倖空間。

為了提升第一線執勤員警的執法武器，更生保護會嘉義分會今天在嘉義地檢署大廳舉辦毒品快篩試劑捐贈活動。在張斗輝、台南檢察分署檢察長黃玉垣、嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、法務部保護司長洪信旭、犯罪被害人保護協會嘉義分會主任委員林文村等人見證下，更保嘉義分會主任委員黃俊森代表將4000劑唾液毒品快篩試劑，分贈給嘉義縣、市警察局各2000劑，期盼從源頭預防犯罪，避免民眾因染毒而變更生人。

針對「毒嫌遭法官裁定無保請回」一事，張斗輝表示，此現象並非因為快篩試劑量能不足所導致，有些可能是及時檢驗的問題，有關這部分，高檢署目前已與相關單位協調，針對如何在24小時內做出正式的檢驗報告，已與全國各地檢察署、警察局達成共識，未來將大幅提升送驗與核報效率。

張斗輝說，日前新北地方法院國民法官對於陳姓女子毒駕撞死派出所所長一案，一審依殺人罪等重刑判處被告死刑。這項判決結果顯見社會大眾對於毒駕行為抱持零容忍的態度，也因此檢警單位更要積極落實毒駕的查緝工作，不讓犯罪者有任何僥倖空間。

洪信旭表示，毒駕事件過去造成許多重大傷亡，甚至有警察同仁受到嚴重傷害，毒品檢驗量能長期存在不足的挑戰。這次更保嘉義分會捐贈這批快篩試劑，如同近來及時雨為南部地區舒解旱象，透過民間力量支持，政府與民間團體攜手，能讓毒品問題得到控制與緩解。

蔡宗熙表示，警察在執法時需要配備武器，這次快篩試劑的準確度高達98%以上。雖然快篩結果在刑事訴訟法上的嚴格證據能力仍有討論空間，但在聲請羈押或採取強制處分階段，是一個非常好的預估證據。這項工具能提供法官與檢察官充足的信心，確認涉案人確實有施用毒品且造成公共危險，從而准許實施羈押，對維護用路人安全有顯著成效。

黃俊森表示，自己在縣市活動中擔任毒品危害防制委員會委員，得知這款毒品快篩試劑在效果、效率及準確度上都非常高。去年底開始，社會上毒駕案件每天發生，他認為在政府努力之餘，民間力量也應該投入，因此提出捐贈想法並獲得全體委員一致響應，期盼讓員警在執勤時有更好的工具，事前預防犯罪，從源頭救人也救了家庭。

更保嘉義分會主任委員黃俊森表示，捐贈想法獲得全體委員一致響應，期盼讓員警在執勤時有更好的工具，事前預防犯罪，從源頭救人也救了家庭。記者李宗祐／攝影

高檢署檢察長張斗輝表示，未來將大幅提升送驗與核報效率。記者李宗祐／攝影

法務部保護司長洪信旭表示，更保嘉義分會捐贈這批快篩試劑如同及時雨。記者李宗祐／攝影

依托咪酯提列毒品管制更保嘉義分會捐4000劑唾液快篩助警查緝。記者李宗祐／攝影

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，這項工具能提供法官與檢察官充足的信心，確認涉案人確實有施用毒品且造成公共危險，從而准許實施羈押，對維護用路人安全有顯著成效。記者李宗祐／攝影

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