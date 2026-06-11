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事故少就安全？ 台南取消機車待轉挨批數據不完整 議員要求完整評估

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南推動部分路段取消機車待轉政策，南市議員蔡宗豪今質詢時，質疑市府以事故件數下降作為政策成效依據，卻未進一步分析傷亡嚴重程度及事故型態變化，要求交通局提出更完整的安全評估報告。圖／取自南市議會直播
台南推動部分路段取消機車待轉政策，南市議員蔡宗豪今質詢時，質疑市府以事故件數下降作為政策成效依據，卻未進一步分析傷亡嚴重程度及事故型態變化，要求交通局提出更完整的安全評估報告。圖／取自南市議會直播

台南2年前推動試辦部分行政區取消強制兩段式左轉，交通事故率雖下降，但仍引發交安討論，南市議員蔡宗豪今質詢時，質疑市府以事故件數下降作為政策成效依據，卻未進一步分析傷亡嚴重程度及事故型態變化，要求交通局提出更完整的安全評估報告。

蔡宗豪指出，台南陸續開放36處單向二車道路段取消機車強制待轉，部分人士引用研究支持政策成效，但相關學者已提醒研究結果不宜過度解讀，且事故件數減少不代表風險降低，市府至今僅公布整體事故數據，卻未說明死亡、重傷案件變化，以及對向衝突、側撞等高風險事故比例是否增加。

他提到，台南仍有許多路口配套措施不足，學界更指出相關研究未納入左轉保護時相、左轉專用車道及車流組成等因素，恐難完整反映實際風險，交通局應逐一檢視開放直接左轉的路口，對缺乏左轉專用道或保護時相的地點優先改善，避免僅以取消標線作為配套措施。

蔡宗豪指出，台南許多路口的待轉格格子小、凸出外側車道，早被批評為「待撞區」，開放直接左轉後，選擇留在待轉格的長輩所面臨的直行車流衝擊反而更大，市府至今未同步盤點待轉格的安全設計。

蔡宗豪強調，「每天上路的台南市民不是實驗室裡的數據」，要求交通局在下次定期會前提交「機車取消強制待轉政策完整評估報告」。

對此，市長黃偉哲回應，相關路段是在評估客觀條件後才推動試辦；交通局則坦言，目前主要掌握事故件數變化，已委託外部單位進一步研究傷亡嚴重度。

交通局表示，市府推行開放單向兩車道道路不強制兩段左轉政策後，有持續針對各路段進行追蹤，包含整體事故數、機車涉入事故件數及傷亡嚴重度等內容，至於針對各路口的事故狀況則需要更多時間分析，後續將持續蒐集資料進行分析外，也將評估邀請學者或專業顧問公司進行相關研究協助。

台南 蔡宗豪 車道 機車

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