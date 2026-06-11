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嘉義大林台一線人行道重鋪 無法騎車進家門引起反彈

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮台一線人行道重新鋪設，有檳榔攤業者自行架設木板行走。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮台一線人行道重新鋪設，有檳榔攤業者自行架設木板行走。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大林鎮台一線人行道刨除重鋪，施工過程引起居民不滿，前鎮長簡志偉今與居民抗議，指控工程缺乏防護措施，大量土石堆置家門，無法進出，且人行道缺乏斜坡設施，老人坐輪椅出行不便，盼公所出面協調。鎮長許有疆說，施工過程難免不便，明天將開協調會。

許有疆說，施工整地過程，難免進出不便，公所近日接獲陳情，曾派員到場溝通，要求施工單位降低影響；另針對居民想要直接騎車進家門，要求在人行道開設斜坡，他認為「在任意路段開設缺口，對行人安全都是不負責任的作法」，明天將會同里長開協調會。

簡志偉說，施工單位便宜行事，開挖既有人行道後，將大量土石方與地磚材料堆置原地，占用道路，釀成2起車禍與1人受傷；更誇張的是，包商未在開挖面上鋪設防護鐵板，阻斷居民出入，高齡八旬老婦人看著門前一片狼藉，連日常出門拿藥、買飯都沒辦法。

住戶高姓女子說，公所僅在電線桿上張貼施工公告，要求住戶配合移車，卻沒召開說明會與地方討論，現在部分人行道鋪設完成，大家才發現問題，舊人行道整條側邊都有斜坡，方便進出，但新人行道幾乎只在路口有斜坡，導致住戶難以進出，許多坐輪椅老人也受影響。

嘉義縣大林鎮台一線人行道重新鋪設，有住戶反應施工單位未設置鐵板等防護措施，已經連續4日無法進出。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮台一線人行道重新鋪設，有住戶反應施工單位未設置鐵板等防護措施，已經連續4日無法進出。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大林鎮台一線人行道重新鋪設，有許多住戶自行架設木板，將汽車、機車開進家門口。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮台一線人行道重新鋪設，有許多住戶自行架設木板，將汽車、機車開進家門口。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大林鎮台一線既有人行道與道路沒有高低落差，許多住戶會直接將車騎進家門口。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮台一線既有人行道與道路沒有高低落差，許多住戶會直接將車騎進家門口。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大林鎮台一線人行道重新鋪設，前鎮長簡志偉今天呼籲施工單位架設鐵板，讓居民可以進出家門。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林鎮台一線人行道重新鋪設，前鎮長簡志偉今天呼籲施工單位架設鐵板，讓居民可以進出家門。記者黃于凡／攝影

人行道 嘉義 簡志偉

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