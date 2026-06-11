台南近200處老屋重獲新生 今年度振興補助計畫將啟動

台南被譽為歷史文化古都，全市歷史街區及周邊符合歷史老屋眾多，文化局自2013年起推動歷史街區振興及私有老建築保存再生計畫，迄今已協助近200處完成修復與再利用，今年度振興補助計畫即將啟動，預計舉辦3場次說明會，即日起至6月21日開放報名，額滿提前截止。

文化局表示，今年度歷史街區及歷史老屋振興補助計畫預計在23日、24日及30日舉辦3場政策說明會，協助民眾了解補助內容與申請方式，補助分為建物整修、規畫設計及教育推廣三大類別，最高可補助80萬元，盼吸引更多民眾投入老屋保存與活化工作。

文化局指出，台南自2013年推動歷史街區振興及私有老建築保存再生計畫以來，已協助近200處1971年底前興建的歷史老屋完成修復與再利用，許多老屋透過整修後重現風華，不僅保存地方文化記憶，也成為結合產業與生活的重要場域。

計畫主持人、成大都計系教授曾憲嫻也說，老屋再生是貼近生活的永續行動，透過修復既有建築可減少拆除重建所產生的碳排放，並提升舊建材再利用價值；老屋修復再生除保存歷史風貌外，也著重改善採光、通風、水電及結構安全，讓歷史建築兼具文化價值與現代生活機能。

文化局說明，3場說明會分別在新營文化中心、安平區王城里活動中心及中西區淺草多功能中心舉行，其中30日場次首度採夜間辦理，方便上班族參與，現場除說明補助內容，也邀請歷年案例團隊分享經驗，說明會採線上報名方式辦理，各場次限額45名，有興趣的民眾歡迎踴躍報名。