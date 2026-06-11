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布袋蓮之亂！南市將軍溪已清逾1200噸 北門潟湖同步清除

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
為有效阻絕布袋蓮隨潮汐擴散，水利局已於各重要匯流口處設置阻絕攔截索。記者謝進盛／翻攝
為有效阻絕布袋蓮隨潮汐擴散，水利局已於各重要匯流口處設置阻絕攔截索。記者謝進盛／翻攝

台南北門潟湖日來大量布袋蓮掛滿蚵架蚵農叫苦連天。台南市政府水利局表示，今年已移除將軍溪水域布袋蓮逾1200公噸，已通知北門潟湖目的事業主管單位同步辦理清除，後續也將透過建置的即時影像監控水域。

近日將軍溪上游大量布袋蓮被沖進北門潟湖，卡在蚵棚上，危及牡蠣生長，引起外界關切蚵農處境，北門區公所獲報已轉報水利局儘速清除。

水利局今天表示，今年上半年因降雨偏少、氣溫回升，將軍溪排水系統部分水質優養化導致布袋蓮出現異常增生，水利局為維持防汛期間河道暢通，已調派4間開口合約廠商全面進場辦理移除布袋蓮，累計清除量已達1200公噸。也將加強下游渠道圍圈打撈，並同步通知北門潟湖目的事業主管單位同步辦理清除作業，避免影響地方漁業發展。

水利局說明，每年春夏季是布袋蓮生長高峰，為有效阻絕布袋蓮隨潮汐擴散，水利局已於各重要匯流口處設置阻絕攔截索，圍堵並防止布袋蓮因每日漲退潮影響，在總爺排水、埤頭排水、蔥子寮排水、海浦排水及養魚等支流排水之間反覆漂移、交叉感染。

水利局指出，持續運用透過「台南水情即時通」系統、沿線佈設的CCTV 即時影像與水位監測數據，緊盯將軍溪各主要排水防汛狀況。一旦發現布袋蓮再度聚集或有阻礙水流之虞，將立即調配人力機具前往處置。

大量布袋蓮流入北門潟湖掛滿蚵架，蚵農叫苦。記者謝進盛／翻攝
大量布袋蓮流入北門潟湖掛滿蚵架，蚵農叫苦。記者謝進盛／翻攝

台南市政府水利局表示，今年已移除將軍溪水域布袋蓮逾1200公噸。記者謝進盛／翻攝
台南市政府水利局表示，今年已移除將軍溪水域布袋蓮逾1200公噸。記者謝進盛／翻攝

北門 水利局 台南 布袋蓮

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