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嘉市勞工育樂中心首度標售流標 底價高或資金轉向市場看法兩極

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
閒置多年的嘉義市勞工育樂中心，首度公開標售意外流標。記者魯永明／攝影
閒置多年的嘉義市勞工育樂中心，首度公開標售意外流標。記者魯永明／攝影

閒置多年的嘉義市勞工育樂中心，最近首度公開標售意外流標。這座陪伴勞工42年的場館，因建物耐震安全疑慮走向退場命運，市府2021年與經營廠商解約後長期閒置，去年經議會三讀通過處分案，今年辦理標售，不料5月29日開標結果竟無人投標，讓市府相當意外，也引發外界對嘉義房地產市場景氣的討論。

市府釋出的勞工育樂中心資產，位於彌陀路與立仁路口精華地段，基地涵蓋三筆土地及一棟建物，土地總面積約690坪，建物總樓地板面積約1159坪，使用分區為住宅區，標售底價2億4988萬4561元。基地周邊生活機能完善，不僅鄰近商圈、公園、公車站牌及夜市，也坐落於住商混合發展區域，原本被看好可吸引建商進場投資。

不過開標結果卻跌破市場眼鏡。承辦的財政稅務局分析，近年台股持續走高，尤其科技股表現亮眼，吸引大量資金流向股市，可能產生資金排擠效應，影響不動產投資意願，因此導致本次標售案流標。市府表示，後續仍將擇期辦理第二次公開招標。

然而，建築業界對於流標原因有不同解讀。陳姓建商指出，基地雖位處精華區，但土地形狀並不方正，三筆土地呈不規則配置，未來規劃住宅大樓時將面臨設計及銷售上的限制。此外，換算土地單價每坪約36萬，較目前區域市場行情高出約1成，底價偏高才是流標主因。若市府未重新檢討價格，後續標脫不樂觀。

廖姓不動產業者則認為，財稅局提出資金轉向股市說法確有其道理，但也坦言基地條件與價格因素同樣不可忽視。尤其建商購地後仍須面對拆除、整合及開發成本，若投資報酬率不如預期，自然降低出手意願。

值得注意的是，市府過年後標售原眷村建國二村、復興新村等市地重劃抵費地時，創近14億元標售佳績，市場反應熱烈；如今同屬市有土地資產的勞工育樂中心卻無人問津，形成強烈對比，也凸顯不同基地條件與市場評價的落差。究竟此次流標是受到股市熱絡吸走資金，還是底價過高與基地條件影響投資意願，市場各有解讀。隨著市府規畫再標售，能否順利標脫成為觀察嘉義房地產市場及投資信心重要指標。

建商 嘉義

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