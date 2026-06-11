嘉義布袋港環差通過 張麗善質疑「土方可填海不能墊高？」

環境部環評大會昨審查布袋港填海造陸案環境影響差異分析報告，配合土石方去化政策，外港區填區規畫增收容嘉義縣市營建剩餘土石方，可填築約一四七萬立方公尺，審核修正通過，最快明年開始土石方收容。雲林縣長張麗善表示，台西產業園區申請使用營建剩餘土石方墊高被駁回，布袋港卻可以用來填海，不知標準在哪？

本案開發單位為台灣港務股份有限公司，配合政府土石方去化政策，變更規畫於外港填區申請圍堤填築總長約八四四公尺，新增外港填區填築面積約廿五點五公頃，可填築量約一四七萬立方公尺，外港區填區規畫增收容營建剩餘土石方，但考量布袋港整體發展需求，仍以港區疏浚泥沙去化為優先。

開發單位說，外港填區圍堤填築，有助於布袋港疏浚泥沙去化，可長期維持航道安全及活化港區土地利用，協助收受營建剩餘土方，增加去化管道。環評委員對本案無新增意見，修正通過。

環境部環保司長徐淑芷強調，本案環評承諾方面，布袋港外港填區收容的營建剩餘土石方以嘉義縣、市公共工程為主，如要收受其他縣市土石方，一樣須進行環評變更程序。

雲林台西產業園區低於海平面一至兩公尺，縣府向經濟部申請暫置土方，被以不符環評規定駁回，張麗善說，只是在有限的範圍內把土地墊高，沒接觸到海洋，為何環評不會過，布袋港卻可以填海造陸，營建剩餘土石方堆置在產業園區跟港口哪一個對後續海洋生態的影響比較大，中央應該好好評估。

立委蔡易餘說，嘉義沿海港區長期受淤砂困擾，填海造陸可去化海砂，增加國土面積，兩年後開始興建海水淡化廠，其中六公頃就會運用到填海造陸新土地。

嘉義縣府指出，開發單位應確實掌握土石方來源與分類管理，建立完善檢驗及監測機制，避免造成環境汙染。