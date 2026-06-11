無路可走…未來台南捷運深綠線路廊 仁德區人行道破損難辨

台南捷運深綠線可行性研究已送交通部審查中，串聯南科、沙崙兩大產業聚落，省道台三九線是深綠線的重要路廊，但議員指僅仁德區中山路至大德路有人行道但嚴重破損，部分路段甚至幾乎無法通行，市府應主動協調主管機關公路局規畫人行道設施，提前因應未來捷運的步行需求。

針對捷運深綠線進度，交通局長王銘德表示，目前可行性評估計畫仍在中央審議程序中，尚待交通部完成相關審查作業。至於後續核定時程，仍須視中央審查結果而定，因部分路段經過非都市計畫區，審查過程可能面臨挑戰。

深綠線串聯沙崙智慧綠能科學城、南科及周邊產業聚落，規畫沿台三九線行經歸仁、永康、新化、新市民生路、台南科學園區，終點至善化火車站，全長廿一點三公里，設置十四座高架車站及一座善化機廠，南科園區內設置三站提供園區員工服務，並銜接捷運藍延線。

市議員郭鴻儀指出，台三九線僅仁德中山路至大德路沿線有人行道，但設施已嚴重破損，部分路段甚至幾乎無法通行，對行人安全造成影響，市府應主動邀集相關單位辦理會勘與協調，加速改善工程推動。

郭鴻儀說，台三九線未來是捷運深綠線的重要行經路廊，捷運站設置後勢必帶來更多人流，但現階段沿線沒有完整人行道系統，若未及早規畫，恐形成「捷運到了、人卻沒路走」的窘境。

工務局說，台三九線雖非市府管轄道路，將主動協調中央公路主管機關，針對人行道改善及步行環境優化研議，避免未來捷運建設與周邊環境發展脫節。