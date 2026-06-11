台南仁德電纜地下化拖逾20年 黃偉哲：任內努力完成

台南市仁德區中正路二段電纜地下化工程延宕逾廿年，議員指出，當地道路早已完成徵收，地下管路也在廿年前埋設完成，卻因變電箱設置地點遲遲無法取得共識，導致電線至今未能下地，居民長年飽受電纜密布、鳥糞汙染等問題困擾，要求市長黃偉哲在剩餘任期內完成協商並推動工程動工。黃偉哲允努力完成。

市議員郭鴻儀多次質詢表示，仁德區中正路二段於二○○二年道路拓寬時，即同步規畫地下電纜管線，其中中山路以北的中正路三段已完成地下化，但中正路一、二段雖已預留地下管路，卻始終未辦理電纜地下化，至今延宕超過廿年。

郭鴻儀質疑，地方多年來持續爭取改善，但工程進度始終停滯不前。變電箱設置問題究竟卡在哪裡，市府與台電是否積極協調，還是把責任全推給地方里長？只因變電箱無法設置而無法埋線，市府不應把協調工作交由基層里長獨自承擔，市府應提出明確時程與執行方案，讓地方看見實際進展。

該路段所在的新田里里長王俊傑表示，推動管線地下化主要是回應里民長期反映，希望解決燕子群聚電線及排泄物汙染問題。但地下化後原設置於電桿上的變電箱需移設至路旁，原規畫九處設置地點中，有六處鄰近住戶表達反對意見。雖曾逐一拜訪住戶溝通，但成效有限。面對住戶對景觀、安全及生活影響的疑慮，仍需由主辦單位工務局及台電出面說明，提出具體配套與改善方案，才能爭取地方支持。

工務局代理局長王建雄表示，市府持續與台電協商推動相關工程，目前仍有六處地點需設置電力設備，但因涉及居民接受度與地方意見，相關設置作業仍須持續溝通協調。

黃偉哲表示，理解地方長期以來對電纜地下化的期待與困擾，也希望能在任內完成相關工程，已要求相關單位持續與台電及地方居民溝通，盡速解決剩餘設施設置問題，推動工程順利進行。