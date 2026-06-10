嘉義布袋港填海過關、雲林台西園區墊高遭駁 張麗善質疑雙標

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘先前便提出在布袋港北側填海造陸，以解決土方之亂，環境部今審查「布袋國內商港第2次環境影響差異分析報告」，審核修正通過。雲林縣長張麗善表示，台西產業園區申請使用營建剩餘土石方墊高一下就被駁回，布袋港卻可以用來填海，「海很寬，撲通丟下去沒有人可以檢驗」，不知道環境評估的標準在哪裡。

環境部第51次環評大會今審查「布袋國內商港第2次環境影響差異分析報告」，本案配合政府土石方去化政策，外港區填區規畫增收容營建剩餘土石方。環評委員於本次審查並無特別建議，本案環差今審核修正通過。

張麗善先前曾表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但恐造成汙染及航道淤塞，若無成熟配套，不應貿然實施。今得知審查結果表示，為了解決土方問題，現在很多地方都在開放，填海造陸之後，會不會造成海洋生態破壞，環差評估應有長遠考慮。

雲林的台西產業園區長期低於海平面一至兩公尺，縣府今年五月為解決30幾萬方淤沙（屬營建剩餘土石方）問題，向經濟部提出申請暫置土方的可行性，上周被以不符現行環評規定駁回，並指目前環評規定填土料源只能用濁水溪的沙或海沙，尚未開放使用營建剩餘土石方暫時堆置。

張麗善不解，「我只是要在有限的範圍內把土地墊高，沒有接觸到海洋，隨時都可以檢視，為什麼環評不會過，布袋港卻可以填海造陸，海很寬，撲通丟下去沒有人可以檢驗，丟什麼都無法檢視，會不會造成海洋生態破壞，不知道環境評估的標準在哪」。

她說，營建剩餘土石方堆置在產業園區跟港口哪一個對後續海洋生態的影響比較大，中央應該好好評估，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，就像非核家園、能源政策一樣，不是只有喊口號就好。