酒駕累犯公告出現AI人？照片驚見「美金檳榔攤」 台南市府回應了

台南市政府更新酒駕累犯名單，原是提醒大眾注意酒駕危害的法定公告，卻被發現其中一張照片背景疑經AI生成或大幅修圖。網友江明宗昨（9）日在臉書發文質疑，政府機關公告涉及民眾個資與法律責任，理應嚴肅且講求真實，但台南5月8日公布的酒駕累犯名單中，編號27號照片背景卻出現多處不合理細節，變成「美金檳榔攤」讓人看了直呼離譜。

軟體工程師、民眾黨台南市黨部副主委江明宗指出，照片背景看似檳榔攤，但放大檢視後可見右上角招牌與商品標籤文字扭曲黏連，並非正常漢字，像是AI影像常見的「腦補」痕跡；右下角零錢盤中還出現疑似美金的模糊紙鈔，旁邊硬幣也呈現融化狀態。此外，背景檳榔串枝條、商品罐圖樣等也有違反真實物理邏輯的詭異色塊與延伸痕跡。

江明宗批評，這不是單純手機去背修圖，而是高度懷疑由AI生成或大量介入的影像。他質疑，法定公告資料應經層層審查，為何從承辦人到主管都沒發現照片背景不合理，並要求台南市政府說明照片來源與審查機制，否則恐損及政府公信力。

根據民視新聞網報導，台南市裁決中心對此解釋，交通局依法公布酒駕累犯當事人照片，處理時是為將背景去識別化，但作業過程確有失察，後續將更審慎處理作業方式，並加強資料審查與圖檔處理。

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