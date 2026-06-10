芒果季熱潮 台南玉井公所盤點近600席停車位因應

台南芒果將進入產期，因應大批車潮湧入，台南玉井區公所今盤點近600席停車位供遊客使用，希望紓解芒果季惱人停車問題。

玉井芒果聞名全國，每逢產季吸引眾多遊客前來採購鮮果、品嘗芒果冰及選購在地農特產品，往往造成市場周邊道路壅塞及停車空間不足。為此玉井區公所今天邀集相關單位共同研商轄內停車空間開放可行性及交通疏導措施，並協請農產運銷公司於芒果季期間加強市場出入口交通維持及車流動線規畫，降低交通衝擊。

玉井區公所指出，今年共盤點近600格停車位供遊客使用，除持續開放青果市場周邊公所停車場，以及玉井國小、玉井工商等校園停車空間供民眾於假日停放車輛，台糖公司提供園區內空地作為臨時停車場使用，樹糖街於噍吧哖事件紀念園區路邊可供停車使用；離開時則請依現場指示牌面循憲政街48巷方向駛離。

另外，針對假日及尖峰時段大量遊覽車可由中正路轉入民權路，讓旅客於市場周邊下車後，再依現場警察及交通維持人員指揮，沿84快速道路及南183線周邊適當區域停放車輛，以減少大型車輛進入市區造成交通瓶頸。

玉井區長顏振羽說，除停車空間盤點外，區內已設置6處YouBike 2.0公共自行車租賃站點，鼓勵民眾搭配綠幹線、橘幹線等大眾運輸工具及公共自行車深入探索玉井風光。相關停車場及YouBike站點資訊已公告於玉井區公所臉書粉絲專頁，歡迎民眾多加利用。

芒果季熱潮來臨，人氣名店台南玉井有間冰舖吸引大批遊客排隊品嘗芒果冰。記者謝進盛／攝影