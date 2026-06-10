快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

中港澄清醫院推動社區關懷 舉辦端午共融饗宴

中央社／ 台中10日電

端午節將屆，澄清醫院中港院區今天結合西屯區協和里舉辦「端午共融饗宴」活動，與近百名里民一起包粽、製作香包，在粽子熱騰騰出鍋後，里民更回贈給在醫院內的醫護人員。

為促進高齡共融與社區健康，澄清醫院中港院區攜手西屯區協和里辦公室，在協和里市民活動中心舉辦「端午共融饗宴」活動，西屯區長鄭錫禧也到場同歡，近百里民與長輩們一起包粽、製作香包與花藝作品，感受過節傳統文化。

澄清醫院中港院區說明，在衛生福利部「健康台灣深耕計畫」支持下，出動院內醫師、護理師、營養師、社工師以及澄光志工共25人，融合端午民俗與健康促進理念，讓長者在輕鬆愉快的氛圍中增進身心健康與社會參與。

熱騰騰粽子出鍋後，長輩們隨即將粽子送給在醫院值勤的醫護人員，感謝醫療人員長期守護社區健康，澄清中港院區副院長蔡哲宏表示，收到長輩親手包製的粽子，感受到來自社區最溫暖的支持與鼓勵，這份粽子包的不只是糯米，更包著滿滿的人情味。

院方在活動中還安排「營養飲食保健」講座，由營養師以淺顯易懂的方式，分享日常營養觀念與居家運動的重要性，並提醒民眾端午節享用粽子時，應掌握「少量、均衡、搭配高纖蔬果」原則，避免造成身體負擔。

端午節 粽子

延伸閱讀

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

人安基金會台南善化站「寒士慶端午」 120寒士提早過節

包粽除了「包中」 還可助考生增加記憶力

2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

相關新聞

國民黨嘉義市議員提名登記截止 8人登記7人拚連任 這位捲土重來

年底嘉義市長、議員及里長三合一選舉升溫，國民黨嘉市黨部議員提名登記作業下午4時截止。黨部統計，東、西區共8人完成登記，包括7名現任議員及1名捲土重來參選人，後續資格審查通過，本月底前可望全數提名，代表國民黨投入議員選戰。

粉紅超跑10月再現嘉義市 黃敏惠透露媽祖答應多留幾天

白沙屯媽祖「粉紅超跑」確定今年10月再度蒞臨嘉義市！嘉義市長黃敏惠今天下午出席嘉邑行善團捐贈市消防局特搜隊中型巴士儀式，在活動中透露這項好消息。黃敏惠表示，在上一次只有1天的行程後，許多信徒都感到意猶未盡，因此過年前就特別前往致意，希望能為地方爭取多留幾天，而白沙屯媽祖也已經正式同意在10月9日至11日的三天連假期間造訪嘉義市。

停車場只能電子支付！南市議員受困 黃偉哲允要求改善

越來越多民營停車場僅提供電子支付，不收現金，南市議員因無法付款而受困停車場，今質詢指對未使用行動支付的長者、外地遊客及民眾不便，要求市府將現金支付列為停車場營運基本條件，市長黃偉哲認同不合理說「公車都可以投現金」，允研議要求業者改善。

布袋高跟鞋教堂迎10周年 串連澎湖花火節推夏日音樂會

嘉義布袋高跟鞋教堂迎10周年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處6月21日舉辦「布袋放送」夏日派對，邀請獨立樂團演出，串連澎湖花火節推出住房優惠，住宿即贈500元商圈消費券，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請大家在夕陽下享受夏日音樂會。

荒廢中華民俗村變身共好公園 中埔打造阿里山入口新亮點完工期曝

嘉義縣中埔鄉長期閒置荒廢的吳鳳廟中華民俗村園區，即將迎來嶄新風貌。鄉長李碧雲推動活化計畫獲縣府支持，將昔日荒廢空間改造為融合自然景觀、親子遊憩與人文特色的「共好公園」，工程進入最後階段，預計9月中旬完工，成為中埔鄉全齡共融休憩新地標。

台南大新營區人口流失 新營糖廠擬轉型機器人園區拚經濟

台南五月人口數出爐，南關線地區人口多於大新營區，議員席次確定翻盤，南關線多出一席，大新營區則減少一席次，議員指大新營區人口流失、高齡化等，不能只停留在補助與救助思維，應打造讓青年願意回來、產業願意投資、居民願意留下的城市願景；市府說，已規畫新營糖廠轉型為智慧機器人園區振興經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。