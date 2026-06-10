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國鼎智慧城市論壇 蔣萬安、陳其邁、張善政一同出席

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左三）、桃園市長張善政（左二）、高雄市長陳其邁（右三）下午出席2026國鼎智慧城市論壇。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左三）、桃園市長張善政（左二）、高雄市長陳其邁（右三）下午出席2026國鼎智慧城市論壇。記者曾學仁／攝影

為促進產官學研交流，探討AI與永續發展趨勢，由李國鼎科技發展基金會與善科教育基金會下午在台大醫院國際會議中心共同舉辦「2026 國鼎智慧城市論壇－科技與永續如何塑造明日智慧城市」，期望透過跨域對話推動智慧城市與 AI 應用發展。台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁及桃園市長張善政出席，分享各城市推動智慧治理、數位轉型及AI應用成果與未來策略。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元開幕致詞表示，智慧城市最核心、最重要的目的就是要提供居民一個更舒服、更安全、更方便的生活環境。科技不只是冰冷的系統與設備，而是要真正改善人民的日常生活。要從交通、醫療、治安、能源、教育，到高齡照護與環境永續著手，智慧城市真正的價值，在於讓城市更有人性、更有溫度、更舒適、更安全、更有效率。

台北市長蔣萬安致詞表示，台北市透過專案辦公室與AI應用指引建立數位治理基礎，並將 AI 導入市政、市民服務及城市安全。未來將藉由公私協力與創新實證（PoC）模式促進科技落地，持續提升城市治理效能與市民生活品質。高雄市長陳其邁致詞也提到，高雄五年內躍升為智慧城市引領者，其推動「智慧高雄AI燈塔計劃」，結合城市主權AI與數位孿生平台，成為NVIDIA 官網的典範案例。未來將透過「數據自主與技術創新」，守護城市安全並提升智慧治理效率。

高雄市長陳其邁（圖）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，陳其邁致詞表示，高雄五年內躍升為智慧城市引領者，其推動「智慧高雄AI燈塔計劃」，結合城市主權AI與數位孿生平台，成為NVIDIA 官網的典範案例。未來將透過「數據自主與技術創新」，守護城市安全並提升智慧治理效率。記者曾學仁／攝影
高雄市長陳其邁（圖）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，陳其邁致詞表示，高雄五年內躍升為智慧城市引領者，其推動「智慧高雄AI燈塔計劃」，結合城市主權AI與數位孿生平台，成為NVIDIA 官網的典範案例。未來將透過「數據自主與技術創新」，守護城市安全並提升智慧治理效率。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（左）、高雄市長陳其邁（右二）下午出席2026國鼎智慧城市論壇。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（左）、高雄市長陳其邁（右二）下午出席2026國鼎智慧城市論壇。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安（圖）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，蔣萬安致詞表示，台北市透過專案辦公室與AI應用指引建立數位治理基礎，並將 AI 導入市政、市民服務及城市安全。未來將藉由公私協力與創新實證(PoC)模式促進科技落地，持續提升城市治理效能與市民生活品質。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，蔣萬安致詞表示，台北市透過專案辦公室與AI應用指引建立數位治理基礎，並將 AI 導入市政、市民服務及城市安全。未來將藉由公私協力與創新實證(PoC)模式促進科技落地，持續提升城市治理效能與市民生活品質。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安（圖）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，蔣萬安致詞表示，台北市透過專案辦公室與AI應用指引建立數位治理基礎，並將 AI 導入市政、市民服務及城市安全。未來將藉由公私協力與創新實證(PoC)模式促進科技落地，持續提升城市治理效能與市民生活品質。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，蔣萬安致詞表示，台北市透過專案辦公室與AI應用指引建立數位治理基礎，並將 AI 導入市政、市民服務及城市安全。未來將藉由公私協力與創新實證(PoC)模式促進科技落地，持續提升城市治理效能與市民生活品質。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（左）、高雄市長陳其邁（右二）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（右）致贈三位市長李國鼎先生使用的1號高爾夫球桿。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左二）、桃園市長張善政（左）、高雄市長陳其邁（右二）下午出席2026國鼎智慧城市論壇，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（右）致贈三位市長李國鼎先生使用的1號高爾夫球桿。記者曾學仁／攝影

智慧城市 蔣萬安 張善政 陳其邁

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