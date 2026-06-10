粉紅超跑10月再現嘉義市 黃敏惠透露媽祖答應多留幾天

白沙屯媽祖「粉紅超跑」確定今年10月再度蒞臨嘉義市！嘉義市長黃敏惠今天下午出席嘉邑行善團捐贈市消防局特搜隊中型巴士儀式，在活動中透露這項好消息。黃敏惠表示，在上一次只有1天的行程後，許多信徒都感到意猶未盡，因此過年前就特別前往致意，希望能為地方爭取多留幾天，而白沙屯媽祖也已經正式同意在10月9日至11日的三天連假期間造訪嘉義市。

面對全台廣大信眾的期盼，黃敏惠今天下午親自證實了白沙屯媽祖的行程。黃敏惠表示，這次非常謝謝大福興宮主委曾東本以及全體委員的用心，在向媽祖請示後得到媽祖的應允，正式敲定在10月9日、10日到11日的連續假期當中，讓粉紅超跑再現嘉義市，相信這段期間一定會為地方帶來強大的信仰熱潮與安定力量。

黃敏惠在談到這次活動時也坦言，雖然預期在籌備與迎接的過程中還是會遇到許多考驗與困難，但嘉義人向來是在困難與挫折當中不斷磨練、不斷再站起來，這就是「要有人、也要有神」。媽祖是全民信仰的中心，也是保佑大家的重要力量，市府團隊接下來一定會做好最充分的準備與跨局處的規畫。

為了讓這場為期三天的宗教盛事能進行得更順暢，黃敏惠也特別公開呼籲，希望在媽祖蒞臨期間，市民與前來的香燈腳能共同維護市區交通，並相互配合將公共服務空間留給媽祖的遶境路線，讓眾人虔誠的力量化作實質的祝福，一起在嘉義市過好生活、過好日子。