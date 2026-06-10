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土庫公所與虎科大簽MOU 促農業數位轉型與永續發展

中央社／ 雲林縣10日電

雲林縣土庫鎮公所與虎尾科技大學農業科技系今天簽訂「智慧農業合作平台合作意向書」，共同建立以產業需求為導向的智慧農業合作平台，透過產官學攜手合作，促進農業數位轉型與永續發展。

土庫鎮公所今天舉辦合作意向書簽署記者會，由土庫鎮長陳特凱與虎尾科技大學農業科技系主任鮑建國代表雙方進行簽署，土庫鎮農會總幹事黃萬聰、土庫青農聯誼會長張哲維等人見證。

根據土庫鎮公所統計，土庫鎮耕地種植面積將近2800公頃，約有4000戶農戶。

陳特凱表示，未來會共同邀集專家學者組成工作小組，針對智慧農業等相關議題研擬可行的政策，並規劃定期辦理觀摩交流、教育訓練，深化產業與學校的合作交流。同時，媒合當地農民，成為農科系學生校外實習場域，讓學生透過實務參與，強化專業能力與產業接軌經驗，進一步為地方農業轉型，開創嶄新契機。

鮑建國說，會透過農業科技系的專業師資，協助將種植技術數位化，將各個農友針對作物給肥、給水的劑量、耕作技巧記錄下來，協助將農業經驗傳承，此外農科系內目前有8名專業師資，擅長領域生產、加工、行銷等多元面向，也希望導入專業師資團隊，協助土庫鎮農業轉型。

面對智慧化與數位化發展趨勢，土庫鎮公所和虎科大期望藉由合作，將在地農業經驗與技術知識進一步系統化、數位化，結合AI、大數據分析、智慧感測及資訊科技等創新技術，提升農業生產效率與管理效能，並擴大應用至更多農民與農業經營場域，實踐科技賦能農業的願景。

雲林 虎尾科大 永續

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