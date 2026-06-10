台南推動旅宿業反針孔自主查核 稽查103家次均合格

為保障旅客住宿隱私與安全，台南市觀旅局推動旅宿業「反針孔自主查核」機制，要求轄內合法旅宿業者落實自主檢測，同時結合例行及專案稽查，加強查核住宿場所隱私安全管理，全面防範偷拍事件發生，觀旅局表示，5月迄今已完成103家次稽查，均符合規定。

觀旅局指出，台南市合法登記旅宿業總計達1003家，自5月1日起至今已完成旅宿業稽查103家次，查核結果全數符合規定，未發現非法針孔設備或偷拍情事；稽查過程除確認業者是否落實自主檢測紀錄外，也針對房間、浴室、廁所等高風險區域進行重點查核。

此外，觀旅局已函請轄管旅宿業者依相關處理原則，每月至少執行一次防止針孔攝影自主偵測，並將檢測結果留存備查，近期也邀集旅館公會及民宿協會開會，共同研商精進措施，提升旅宿業隱私安全管理能量。

觀旅局強調，未來將持續辦理不定期專案稽查，並針對民眾反映案件即時查處，若查獲違法針孔設備，將依法移送偵辦，也呼籲旅宿業者持續落實自主管理，旅客如發現可疑設備應立即通報，共同維護優質、安全且值得信賴的住宿環境。