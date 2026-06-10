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首獎嘉屋亮相竹圍子林宅奪冠 打造嘉義新木都宜居建築典範

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。黃敏惠說，嘉市擁有超過百年木業歷史，是台灣最具代表性木都城市之一。市府推動「木都3.0」政策，除保存歷史木屋，積極發展新世代木構建築，透過符合在地氣候、生活需求及永續理念的住宅設計，打造兼具宜居、美學與低碳特色的嘉義家屋典範，為城市發展注入新動能。

首獎作品「嘉義竹圍子林宅」由建築師黃介二設計，基地位於竹圍仔舊聚落。設計回應屋主希望就近照顧父母的需求，透過新舊住宅空間串聯，兼顧小家庭獨立生活與家族互助交流，呈現自主與共享並存的居住模式。

建築設計以「涼適、活力、新木都」為核心，透過通風隔熱規劃、共享空間與綠化環境提升居住品質，採用鋼筋混凝土與木構混合系統，大量使用國產木材，展現低碳建築與木材固碳效益，具體實踐嘉義由歷史木都邁向新木都的願景。

都發處長許懷群指出，「嘉屋」以「涼適、活力、新木都」為核心理念，透過建築設計回應氣候調適、健康生活及低碳永續等議題，連續2年榮獲台灣景觀大獎肯定。今年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，嘉市成為全台唯一八大施政面向平均滿意度突破8成的縣市，其中「都市計畫及美化」排名全國第二。

發表會邀請學者陳正哲、林子平及黃介二共同分享宜居城市與建築發展觀點，從文化延續、氣候調適及木構建築產業發展等面向，探討嘉義未來宜居城市藍圖。市府即日起至21日在嘉義之心城市願景館舉辦首獎成果展，展出建築模型、設計海報及介紹影片，邀請民眾近距離感受嘉屋宜居建築理念與未來生活樣貌。

市府表示，首屆示範案驗證嘉屋宜居建築原則具高度可行性與推廣價值，隨著第2屆示範案徵選啟動，將持續邀集建築師、開發業者及專業團隊投入，透過公私協力落實「涼適、活力、新木都」理念，打造更多符合嘉義特色的宜居住宅。

嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動，發表會邀請學者陳正哲、林子平及黃介二共同分享宜居城市與建築發展觀點。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動，發表會邀請學者陳正哲、林子平及黃介二共同分享宜居城市與建築發展觀點。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在市立美術館舉辦2025「嘉屋」首獎發表會，市長黃敏惠揭曉首獎作品「嘉義竹圍子林宅」，頒發10萬元獎金，宣布第2屆嘉屋示範案徵選啟動。圖／嘉市府提供

黃敏惠 嘉義

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