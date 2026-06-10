停車場只能電子支付！南市議員受困 黃偉哲允要求改善

越來越多民營停車場僅提供電子支付，不收現金，南市議員因無法付款而受困停車場，今質詢指對未使用行動支付的長者、外地遊客及民眾不便，要求市府將現金支付列為停車場營運基本條件，市長黃偉哲認同不合理說「公車都可以投現金」，允研議要求業者改善。

交通局長王銘德表示，委外經營的公有停車場均保留現金繳費機制，但純民營停車場現行法規未強制提供現金支付，市府將先協調業者於現場明確標示「不收現金」，保障消費者知情權。

市議員許至椿今質詢指出，此舉雖符合數位化趨勢，但還是有許多人未使用電子支付，他就曾因此無法出停車場，直到有其他車主前來，請對方協助付款他再給現金後才能離開，他詢問議場內包括市長仍有不少局處長未使用電子支付，顯示社會上仍有相當比例民眾仰賴現金交易。

許至椿指出，業者為節省設備及人力成本而拒收現金，等於排除部分消費族群，「新台幣是中華民國的法定貨幣，為何停車消費卻不能使用？」

他強調，許多長者、觀光客甚至沒有台灣電子支付帳號，即使有手機，也不一定具備上網條件，若停車場全面改採電子支付，將造成實際使用上的困擾。他認為主管機關核發停車場登記證，本來就應兼顧消費者權益保障，不能對此問題置之不理。

王銘德說，目前市府委託民營經營的公有停車場，皆要求保留現金支付機制，同時提供多元電子支付方式供民眾選擇。但對於純民營停車場，現行法規並未強制規定業者必須提供現金繳費，因此市府暫時只能透過協調方式，要求業者在場內明確標示「不提供現金支付」，讓消費者事先知悉。

王銘德表示，目前全國各縣市尚未有強制民營停車場提供現金支付的規定，但認同議員提出的問題值得重視。除向中央交通主管機關反映外，也將研議在停車場設立或換發營業登記時，將是否提供現金支付納入審查項目或核發標準，朝保障民眾支付權益的方向努力。