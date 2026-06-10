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布袋高跟鞋教堂迎10周年 串連澎湖花火節推夏日音樂會

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
創作歌手黃玠瑋今天在記者會現場演出，與樂團守夜人主唱秦旭章合作演出。記者黃于凡／攝影
創作歌手黃玠瑋今天在記者會現場演出，與樂團守夜人主唱秦旭章合作演出。記者黃于凡／攝影

嘉義布袋高跟鞋教堂迎10周年，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處6月21日舉辦「布袋放送」夏日派對，邀請獨立樂團演出，串連澎湖花火節推出住房優惠，住宿即贈500元商圈消費券，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請大家在夕陽下享受夏日音樂會。

6月21日在布袋高跟鞋教堂邀請樂團怕胖團、甜約翰、溫蒂漫步、黃玠瑋、守夜人，以及由布袋在地弦樂團「姊弟琴深」，演出時間為下午3時至8時30分；6 月14、20、28日在布袋海景公園旁海堤平台邀請街頭藝人演出，打造海堤療癒所及寫真巴士可拍照留念。

雲嘉南管理處長徐振能說，布袋高跟鞋教堂是搭船前往澎湖必經景點，正逢澎湖花火節期間，舉辦音樂會串聯在地店家，攜手布袋商圈5家民宿合作，住宿就送500元商圈折價券，鼓勵遊客在布袋住一晚再上船，希望延長旅客停留時間，帶動周邊觀光及消費。

縣長翁章梁說，布袋港每年有7、80萬人次搭船前往澎湖，具發展觀光潛力，布袋濕地沿海每年有1500多隻黑面琵鷺，還有近百種鳥類度冬，生態非常豐富，歡迎遊客在搭船前往澎湖前，走訪布袋高跟鞋教堂、布袋濕地等景點，品嘗布袋海鮮、菜脯產業及商圈特色店家。

布袋商圈發展協會理事長游志豪介紹，6月21日出示花火節期間船票可兌換市集券，活動期間入住5家商圈民宿可獲得500元商圈購物金，包括布袋文創、海風長堤民宿、日不落民宿、幸福樂民宿、光影民宿，可在20家商圈店家使用，詳情可見https://happyfood.u98.com.tw/shownews.aspx?getId=5554&getId1=16672

嘉義布袋高跟鞋教堂6月21日將舉辦「布袋放送」夏日派對，縣長翁章梁（右二）今天參加宣傳記者會，邀請大家品嘗美食。記者黃于凡／攝影
嘉義布袋高跟鞋教堂6月21日將舉辦「布袋放送」夏日派對，縣長翁章梁（右二）今天參加宣傳記者會，邀請大家品嘗美食。記者黃于凡／攝影

雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手布袋商圈及旅宿業推觀光，盼將澎湖花火節遊客引流至布袋觀光。記者黃于凡／攝影
雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手布袋商圈及旅宿業推觀光，盼將澎湖花火節遊客引流至布袋觀光。記者黃于凡／攝影

樂團守夜人主唱秦旭章今天在記者會現場演出，提前營造布袋夏夜音樂會氛圍。記者黃于凡／攝影
樂團守夜人主唱秦旭章今天在記者會現場演出，提前營造布袋夏夜音樂會氛圍。記者黃于凡／攝影

布袋高跟鞋教堂迎來10周年，6月21日將舉辦「布袋放送」夏日派對。記者黃于凡／攝影
布袋高跟鞋教堂迎來10周年，6月21日將舉辦「布袋放送」夏日派對。記者黃于凡／攝影

高跟鞋教堂 花火節 澎湖

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