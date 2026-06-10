聽新聞
0:00 / 0:00
台南將軍溪布袋蓮大雨沖刷淹沒北門潟湖 蘆竹溝蚵農頭大
台南將軍溪布袋蓮因連日來大雨沖刷至下游北門潟湖，掛滿蚵架上，讓蘆竹溝蚵農看傻眼，蚵農成了另類受害者，自力救濟移除外，也盼相關單位幫忙。
嘉南地區今年旱象嚴重，本月迄今幾波大雨，曾文等主要水庫進帳可觀，水情有趨穩趨勢，不過卻讓下游的北門蘆竹溝蚵農笑不出來。
原來，上游的將軍溪布滿大量布袋蓮，在麻豆、學甲段因生長旺盛，幾乎長滿整個水域，日前就有民眾憂心恐釀成另波災情。
而近周來，台南幾乎每天降雨且雨勢驚人，在雨水沖刷下，順勢將布袋蓮往下游推，將軍溪出海口及附近北門潟湖插滿蚵架，讓要收成牡蠣的蚵農，還得先設法移除擾人的布袋蓮才作業，對此叫苦連天。
有蚵農說，因布袋蓮範圍實在太大，蚵農們根本無力清除水域，還是得勞相關單位幫忙，徹底解決眼前這心頭大患。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。