台南將軍溪布袋蓮大雨沖刷淹沒北門潟湖 蘆竹溝蚵農頭大

台南將軍溪布袋蓮因連日來大雨沖刷至下游北門潟湖，掛滿蚵架上，讓蘆竹溝蚵農看傻眼，蚵農成了另類受害者，自力救濟移除外，也盼相關單位幫忙。

嘉南地區今年旱象嚴重，本月迄今幾波大雨，曾文等主要水庫進帳可觀，水情有趨穩趨勢，不過卻讓下游的北門蘆竹溝蚵農笑不出來。

原來，上游的將軍溪布滿大量布袋蓮，在麻豆、學甲段因生長旺盛，幾乎長滿整個水域，日前就有民眾憂心恐釀成另波災情。

而近周來，台南幾乎每天降雨且雨勢驚人，在雨水沖刷下，順勢將布袋蓮往下游推，將軍溪出海口及附近北門潟湖插滿蚵架，讓要收成牡蠣的蚵農，還得先設法移除擾人的布袋蓮才作業，對此叫苦連天。

有蚵農說，因布袋蓮範圍實在太大，蚵農們根本無力清除水域，還是得勞相關單位幫忙，徹底解決眼前這心頭大患。

台南將軍溪布袋蓮大雨沖刷淹沒北門潟湖，讓蚵農頭大不已。記者謝進盛／翻攝