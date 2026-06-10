東石牛奶蚵正當時嘉縣產量稱霸全台 鮮蚵宴周末開席訂席秒殺額滿

嘉義縣擁有41.5公里海岸線，外海漂移國土外傘頂洲 形成天然屏障，在沙洲與海岸線間孕育出近萬公頃廣闊淺灘，造就全國最大牡蠣養殖區，每年牡蠣產量約7千公噸，占全台近半市場，年產值近15億元，其中以「東石蚵」、「布袋蚵」及俗稱「牛奶蚵」最具盛名。每年清明節後至秋節前是盛產季，目前產地價格約每台斤180元。

東石商圈協會定周末下午2時到晚間9時，在東石港先天宮廟前，舉辦蚵界盛事「東石鱻蚵文化節－海味開席宴」，30桌訂席額滿，活動除設有海味市集外，晚間將席開特色辦桌，推出原味東石鮮蚵、黃金雙酥蚵宴、蒜香奶油鮮蝦、蚵香炊飯及蛤蜊蒜味雞湯等特色料理，讓民眾一次品嘗最道地的東石海味。

縣府漁業科說，牡蠣養殖以平掛式及浮筏式兩大方式為主。平掛式利用潮間帶養殖，牡蠣經日曬潮汐洗禮，雖然個頭較小，卻鮮甜有嚼勁；浮筏式則設置於外海深水區，牡蠣全天浸泡海中濾食生長，體型較大、肉質飽滿。得天獨厚的純淨海域及豐富浮游生物，孕育出肥美鮮甜、口感Q彈的優質牡蠣。東石蚵海味濃郁，更富含蛋白質、鋅、硒、牛磺酸等營養成分，兼具低脂、低熱量與低膽固醇特性，是最受歡迎的海鮮食材之一。

隨著觀光發展，位於東石漁人碼頭 周邊的「烤蚵吃到飽」餐廳超過20家，形成知名「烤蚵一條街」，吸引各地遊客前來大啖鮮蚵，也帶動地方經濟與觀光熱潮。為提升國產牡蠣競爭力，縣府近年推動蚵產業提升計畫，導入溯源制度、建立東石蚵共同品牌及改善剖蚵場域。目前已有623戶蚵農加入水產品生產追溯系統，29戶取得產銷履歷驗證，消費者透過QR Code即可查詢產地與生產資訊，安心選購在地鮮蚵。

此外，農業部水產試驗所已建立牡蠣DNA品種鑑別及產地元素分析技術，辨識率高達97%，有效防堵進口牡蠣混充國產蚵，保障消費者權益與東石蚵品牌價值。另配合觀光推廣，文觀局「慢遊嘉義」即日起推出2500張美食優惠券抽獎活動，民眾可透過官方LINE平台參加抽獎，至合作店家享用東石鮮蚵及特色海鮮料理優惠，感受嘉義沿海最鮮甜的夏日海味。

嘉義縣擁有41.5公里海岸線，外海漂移國土外傘頂洲 形成天然屏障，在沙洲與海岸線間孕育出近萬公頃廣闊淺灘，造就全國最大牡蠣養殖區，每年牡蠣產量約7千公噸，占全台近半市場，每年清明節後至秋節前是盛產季。圖／嘉縣府提供

嘉義縣擁有41.5公里海岸線，外海漂移國土外傘頂洲 形成天然屏障，在沙洲與海岸線間孕育出近萬公頃廣闊淺灘，造就全國最大牡蠣養殖區，每年牡蠣產量約7千公噸，占全台近半市場，每年清明節後至秋節前是盛產季，縣府行銷蚵。圖／嘉縣府提供

嘉義縣擁有41.5公里海岸線，外海漂移國土外傘頂洲 形成天然屏障，在沙洲與海岸線間孕育出近萬公頃廣闊淺灘，造就全國最大牡蠣養殖區，每年牡蠣產量約7千公噸，占全台近半市場，每年清明節後至秋節前是盛產季，縣長翁章梁（左）產地拍影片行銷。圖／嘉縣府提供

東石蚵海味濃郁，更富含蛋白質、鋅、硒、牛磺酸等營養成分，兼具低脂、低熱量與低膽固醇特性，是最受歡迎的海鮮食材之一。圖／嘉縣府提供

嘉義縣擁有41.5公里海岸線，外海漂移國土外傘頂洲 形成天然屏障，在沙洲與海岸線間孕育出近萬公頃廣闊淺灘，造就全國最大牡蠣養殖區，每年牡蠣產量約7千公噸，占全台近半市場，每年清明節後至秋節前是盛產季，縣府行銷蚵。圖／嘉縣府提供

東石蚵海味濃郁，更富含蛋白質、鋅、硒、牛磺酸等營養成分，兼具低脂、低熱量與低膽固醇特性，是最受歡迎的海鮮食材之一。圖／嘉縣府提供

嘉義縣擁有41.5公里海岸線，外海漂移國土外傘頂洲 形成天然屏障，在沙洲與海岸線間孕育出近萬公頃廣闊淺灘，造就全國最大牡蠣養殖區，每年牡蠣產量約7千公噸，占全台近半市場，每年清明節後至秋節前是盛產季，蚵民忙出海收成。圖／嘉縣府提供