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荒廢中華民俗村變身共好公園 中埔打造阿里山入口新亮點完工期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中埔鄉長李碧雲日前偕同鄉代表前往工地會勘，閒置園區歷經設計規畫、拆除、整地及施工約10個月後逐漸成形。圖／取自李碧雲臉書
中埔鄉長李碧雲日前偕同鄉代表前往工地會勘，閒置園區歷經設計規畫、拆除、整地及施工約10個月後逐漸成形。圖／取自李碧雲臉書

嘉義縣中埔鄉長期閒置荒廢的吳鳳廟中華民俗村園區，即將迎來嶄新風貌。鄉長李碧雲推動活化計畫獲縣府支持，將昔日荒廢空間改造為融合自然景觀、親子遊憩與人文特色的「共好公園」，工程進入最後階段，預計9月中旬完工，成為中埔鄉全齡共融休憩新地標。

李碧雲日前偕同鄉代表前往工地會勘，閒置園區歷經設計規畫、拆除、整地及施工約10個月後逐漸成形。公園將結合四季不同林相與花卉景觀，打造兼具休閒、教育與觀光功能的綠色空間。共好公園規畫五大主題區域：「大地綠丘遊樂園」、「野趣生態園」、「樂齡森林癒」、「山谷展演廣場」及「光影鞦韆迴廊」，採用通用設計理念，強調無障礙與全齡共享。

其中最受矚目「大地綠丘遊樂園」，設置大型球體攀爬網及特色溜滑梯等設施，提供孩童安全具挑戰性的遊戲空間。李碧雲指出，公所將同步整建鄰近的吳鳳廟周邊景觀及小花園，與共好公園整體風格相互呼應，提升園區整體美感與遊憩品質。

這項工程是縣府推動的「中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」，總經費約5420萬元。縣長翁章梁表示，基地位於阿里山公路沿線、原吳鳳紀念園區範圍，未來除提供地方居民休閒活動空間，也將成為阿里山觀光軸線的重要旅遊節點。園區占地約2.05公頃，鄰近縣定古蹟吳鳳廟，除設置展演廣場、兒童遊戲區、生態綠廊及樂齡體健設施外，也保留既有樹木與自然環境，兼顧生態保育與永續發展。

未來共好公園將串聯吳鳳廟、露營區及周邊觀光資源，打造兼具文化、休閒與生態特色的旅遊廊帶。同時，園區其餘約4.4公頃土地正規畫BOT招商，引進住宿及休閒服務設施，結合地方創生與農業觀光資源，為中埔鄉及阿里山入口地區注入全新發展動能。

嘉義縣中埔鄉長期閒置荒廢的吳鳳廟中華民俗村園區，即將迎來嶄新風貌。鄉長李碧雲推動活化計畫獲縣府支持，將昔日荒廢空間改造為融合自然景觀、親子遊憩與人文特色的「共好公園」，預計9月中旬完工，成為中埔鄉全齡共融休憩新地標。圖／取自李碧雲臉書
嘉義縣中埔鄉長期閒置荒廢的吳鳳廟中華民俗村園區，即將迎來嶄新風貌。鄉長李碧雲推動活化計畫獲縣府支持，將昔日荒廢空間改造為融合自然景觀、親子遊憩與人文特色的「共好公園」，預計9月中旬完工，成為中埔鄉全齡共融休憩新地標。圖／取自李碧雲臉書

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嘉義縣中埔鄉長期閒置荒廢的吳鳳廟中華民俗村園區，即將迎來嶄新風貌。鄉長李碧雲推動活化計畫獲縣府支持，將昔日荒廢空間改造為融合自然景觀、親子遊憩與人文特色的「共好公園」，預計9月中旬完工，成為中埔鄉全齡共融休憩新地標。圖／取自李碧雲臉書

嘉義縣中埔鄉長期閒置荒廢的吳鳳廟中華民俗村園區，即將迎來嶄新風貌。鄉長李碧雲推動活化計畫獲縣府支持，將昔日荒廢空間改造為融合自然景觀、親子遊憩與人文特色的「共好公園」，預計9月中旬完工，成為中埔鄉全齡共融休憩新地標。圖／取自李碧雲臉書
嘉義縣中埔鄉長期閒置荒廢的吳鳳廟中華民俗村園區，即將迎來嶄新風貌。鄉長李碧雲推動活化計畫獲縣府支持，將昔日荒廢空間改造為融合自然景觀、親子遊憩與人文特色的「共好公園」，預計9月中旬完工，成為中埔鄉全齡共融休憩新地標。圖／取自李碧雲臉書

阿里山 吳鳳 中埔

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