三班護病比入法 嘉義市護理人力逆勢成長…6醫院提前達標

立法院三讀通過「醫療法」修正案，將「三班護病比」制度入法，明定醫院白班、小夜班及大夜班護理人力配置標準，新制2027年5月20日上路。消息一出，引發北中南六大醫院協會聯合發聲，醫師公會及護理師公會質疑衛福部政策跳票，憂心醫護人力不足問題恐加劇。全台護理荒持續延燒下，嘉義市護理人力表現相對穩定。

嘉市府衛生局統計，目前全市執業護理人員共有3999人，每萬人口護理人數達145.82人，遠高於全國平均的82.11人，顯示嘉市護理人力配置具優勢。截至4月30日，登記嘉市各醫院護理人員共有2918人，較去年同期2830人增加88人，成長率約3.02%。嘉市現有11家醫院，扣除2家慢性病醫院後，共有9家醫院需符合三班護病比規範。

依據健保署2月統計資料，目前已有6家醫院提前達標，其中轄內5大急救責任醫院全數符合標準。至於其餘3家較小型地區醫院，則主要在小夜班與大夜班仍有零星缺口，院方評估只需再增聘1至2名護理人員即可達標。

衛生局表示，為掌握各院護理人力現況與留才策略，市府每半年都會邀集各醫院護理部主管召開交流會議，了解招募情況及友善職場推動進度，同時也邀請嘉義市護理師護士公會參與，直接提供第一線意見與建議。此外，衛生局近年也積極協助轄內醫院向中央爭取相關補助，包括三班護病比獎勵、夜班津貼、急重症照護與友善職場營造等計畫。截至去年12月止，嘉義市醫療院所已成功申請相關補助經費累計達1億8千萬元