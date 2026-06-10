台南大新營區人口流失 新營糖廠擬轉型機器人園區拚經濟

台南五月人口數出爐，南關線地區人口多於大新營區，議員席次確定翻盤，南關線多出一席，大新營區則減少一席次，議員指大新營區人口流失、高齡化等，不能只停留在補助與救助思維，應打造讓青年願意回來、產業願意投資、居民願意留下的城市願景；市府說，已規畫新營糖廠轉型為智慧機器人園區振興經濟。

民政局統計，截至五月底，議員第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）人口為十八萬一一七八人，較二○二二年地方選舉基準人口減少六○七○人，六區人口均呈下降趨勢，其中新營區減少五五四人、鹽水區減少一○二九人、白河區減少一四七六人、柳營區減少六七三人、後壁區減少一二三八人、東山區減少一一○○人。

市議員王宣貿指出，大新營地區人口外流問題持續惡化。除了少子化造成的自然減少，還有青年與勞動人口外移所形成的社會減少，市府推動在新營糖廠設置智慧機器人基地，以美國匹茲堡為例，由傳統鋼鐵城市成功轉型為全球機器人產業重鎮，加速產業用地規畫、整合上下游供應鏈，並同步招商。

市長黃偉哲表示，對於大新營區的人口對策，要有「即戰力」，新營糖廠是乙種工業區可立即轉化為無汙染的機器人與無人機展示、實證園區，透過增加工作機會帶動區域發展。全國普遍面臨「生不如死」，自然出生人口持續下降，但台南西港、安定及善化等因南科帶動人口呈現增長，顯示城市發展與就業環境對人口具備一定吸引力。