台南紙錢集中燒不及 堆成山還結蜘蛛網

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市推行紙錢集中燒政策多年，但今年春節到清明掃墓的紙錢至今仍囤積在安南區城西焚化爐，堆積如山。圖／市議員林燕祝提供
台南市推行紙錢集中燒政策多年，但今年春節到清明掃墓的紙錢至今仍囤積在安南區城西焚化爐，堆積如山。圖／市議員林燕祝提供

台南推動「紙錢集中燒」多年，但議員踢爆，今年春節至清明期間大量紙錢焚燒不及，堆置如山甚至結滿蜘蛛網，要求市府加速增設環保金爐並改善焚燒機制，環保局說明，因節慶期間紙錢量暴增，出現延遲焚燒情形，將評估輔導大型宮廟自建環保爐分散處理，並持續推動紙錢減量。

林燕祝表示，台南去年紙錢集中焚燒量達一八八○公噸，其中寺廟占百分之五十九、納骨塔占百分之廿八，以春節、清明及中元普渡為大宗。今年清明期間紙錢堆置量一度達三七三公噸，但全市僅有「淨圓滿」兩座紙錢專用爐，每日處理量約十四公噸，即使全天運轉也需逾兩個月才能消化。

林燕祝在議場播放日前實地勘查影片指出，待焚化紙錢堆積如山，甚至堆至天花板，部分紙錢因長期堆放受壓變形，蓮花座遭擠壓損壞，還結滿蜘蛛網。

她表示，中元普渡將至，前一波紙錢仍未處理完畢，且神明金紙、祖先銀紙及普渡紙錢混雜堆放，要求分流處理，並加速推動各區設置環保金爐。

市長黃偉哲表示，認同神明金紙與祖先銀紙分開燒化方向，將請相關單位研議推動。副市長兼代理民政局長姜淋煌說，南山公墓殯葬專區已規畫增設環保金爐，提升處理量能。

民政局表示，紙錢集中收運可降低露天燃燒引發火災風險及空氣汙染，永康、安定已設環保金爐，後續視需求評估增設。

環保局說，「淨圓滿」專爐自二○一九年啟用至今年三月底累計處理約一萬五一○公噸紙錢。今年清明期間首度於全市卅四區、六十四處公墓辦理集中收運，另設七十處紙錢集中箱，將持續推動紙錢減量、以功代金及集中燒等措施。

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