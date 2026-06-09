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芒果控準備開吃！台南迎豐收價格更甜樂享「芒果自由」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井老街芒果冰店已擠滿吃冰人潮。記者吳淑玲／攝影
台南玉井老街芒果冰店已擠滿吃冰人潮。記者吳淑玲／攝影

台南芒果即將進入產季高峰，根據農業部統計，今年台南芒果種植面積達6855.9公頃，預估產量約8萬427公噸，預計6月20日前後進入盛產期。面對今年產量回升，台南市政府已提前啟動各項產銷措施，透過拓展外銷、強化內銷及推動加工加值等多元策略，協助農民穩定收益。

台南市新化果菜市場6月8日愛文芒果平均交易價格為每台斤50.22元。農業局長李芳林表示，目前市場上的芒果仍以屏東枋山產區為主，已接近產季尾聲，台南芒果接力上市，由於去年受氣候影響導致產量大減，愛文芒果價格一度突破每台斤100元以上，屬於特殊高價情況，今年則回到兩、三年前較為穩定的市場水準。

在外銷方面，市府持續鞏固日本、韓國等主要市場，同時積極開拓新興市場，透過參與國內外展售活動及拓展海外通路，提升台南芒果國際能見度與銷售量能。

內銷部分，市府將於6月27日至28日在走馬瀨農場舉辦「台南國際芒果節」主場活動，並結合玉井、楠西、左鎮等主要產區推出系列主題活動，同時前往北部主要消費市場辦理快閃展售，擴大行銷效益。此外，也與超市、量販店及百貨業者合作設置銷售專區，並透過電商平台及農會系統推動產地直送，讓消費者能更便利購買新鮮芒果。

市府也結合農會、農產運銷公司及經發局等單位，積極深入企業與機關團體推廣芒果產品，近期已前往南部科學園區等企業據點行銷，希望帶動企業採購及團購需求，增加銷售通路。

針對市場價格穩定機制，李芳林指出，台南芒果外銷市場相對穩定，價格波動主要來自中、小果及格外品去化問題。為此，市府已與加工業者保持密切聯繫，鼓勵農企業投入芒果乾、果泥等加工產品開發，提升果品附加價值、延長保存期限；必要時也將配合啟動收購機制，並與農糧署共同推動相關措施，穩定中下級果品價格，維持整體市場行情。

李芳林認為，今年產銷最大的挑戰未必是產量，而是消費習慣的恢復。由於近兩年受到天候影響，芒果產量較少，許多民眾已經許久沒有好好享受夏季芒果的滋味。他笑說，大家的「芒果味蕾」可能都快忘記了，因此希望透過各種行銷活動，重新喚起民眾夏天吃芒果、吃芒果冰的習慣。

台南芒果將進入盛產期，今年夏天可以好好大啖芒果冰。記者吳淑玲／攝影
台南芒果將進入盛產期，今年夏天可以好好大啖芒果冰。記者吳淑玲／攝影

台南玉井青果市場已出現採買芒果人潮。記者吳淑玲／攝影
台南玉井青果市場已出現採買芒果人潮。記者吳淑玲／攝影

台南市農業局副局長吳威達率台南隊前進首爾食品展，韓國已成為台南重要外銷市場之一。圖／台南市農業局提供
台南市農業局副局長吳威達率台南隊前進首爾食品展，韓國已成為台南重要外銷市場之一。圖／台南市農業局提供

台南 農業部 芒果

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