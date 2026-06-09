快訊

雨彈狂炸！ 高雄六龜單日累積雨量近300毫米 中南部一路下到下周

雨具不能收！梅雨季第一波大範圍劇烈降雨明趨緩 周五起還有下一波

聽新聞
0:00 / 0:00

台南組隊前進首爾國際食品展 推廣農產創新實力

中央社／ 台南9日電

台南市政府集結8家優質廠商參加2026韓國首爾國際食品展，今天在展場中的台南館舉辦開幕活動，展期中每天安排產品展演及試吃推廣，展現農產創新實力，並促進商務與合作洽談。

台南市政府發布新聞稿指出，韓國首爾國際食品展為亞洲重要食品專業展覽之一，每年吸引各國食品業者、採購商及通路業者參與，今年台南館以鮮明活潑品牌形象亮相，展現台南農業創新能量及多元產品特色，希望藉由國際展會平台深化與韓國市場交流，拓展海外商機。

代表台南市長黃偉哲出席台南館開幕的農業局副局長吳威達表示，近年來韓國已成為台南重要外銷市場之一，鳳梨、芒果等水果深受當地消費者喜愛，此次參展8家廠商展出產品內容豐富多元，包括爆爆珠、即食珍珠、天然果汁、冷凍水果、特色茶飲、抹醬產品、保健食品、鹿茸益生菌及各式農產加工食品。

吳威達表示，展覽期間每日安排產品展演及試吃推廣活動，將透過現場體驗與產品介紹，提高台南館人氣及產品曝光度，進一步促進商務交流與合作洽談。

台南市農業局提供資料指出，台南農特產品今年上半年的海外行銷成績已超過去年一整年，市府將持續帶領優質業者參與國際展會及海外行銷活動，深化與國際市場連結，讓更多消費者認識台南、看見台南，進一步提升台南農產品品牌價值。

台南 黃偉哲 韓國

延伸閱讀

台式零嘴強勢登場 北門農會紅蔥玉米脆本月辦3場發表會

台南應用科大舞蹈系赴瑞典國際藝術 交流展現跨國創作能量

農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

亞運支援再升級 運動部攜手農業部打造新模式

相關新聞

雨彈襲嘉義嚴陣以待 防重演凱米洪災水利署完成八掌溪疏浚

受滯留鋒面西南氣流雙重影響，氣象署預報今、明2天嘉縣山區豪雨，恐有致災性降雨，今天山區5鄉停班停課。由於2年前凱米颱風重創雲嘉南，八掌溪部分河段溢堤，引發淹水災情，居民擔心洪災重演。對此，水利署第五河川分署表示，近年強化河川整治清疏，啟動防汛應變機制，嚴防豪雨成災。

嘉義縣驚傳日本腦炎 衛生局高風險豬舍掛誘蚊燈

嘉義縣昨天出現今年首例日本腦炎確定病例，患者平日活動範圍以家裡為主，住家附近豬舍及水田為高風險場所，衛生局已針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，並呼籲家長儘速帶家中幼兒接種日本腦炎疫苗，民眾也應落實防蚊。

偏鄉學子登海巡最大雲林艦磅礡演奏 音樂與海洋教育雙軌並行

嘉義布袋青少年交響樂團本周迎來國家級舞台，在高雄港海巡署4000噸級雲林艦飛行甲板上磅礡演出。立法委員蔡易餘表示，對這群漁村孩子而言，能站上海巡艦艇演出是一輩子最珍貴、最難忘的回憶。活動打破偏鄉資源限制，將音樂教育、海洋教育與環境教育結合，展現藝術培育與地方共好的成果。

台南小黃公車掛綠牌被質疑變「小綠公車」 交通局釋疑

台南市偏鄉公共運輸使用綠底白字「營業小客車」提供小黃公車服務，引發外界質疑，台南市交通局表示，交通部早於2020年即開放市區客運業以小客車營運偏鄉路線，並領用綠底白字營業小客車牌照，全台多個縣市皆採用相同模式推動幸福巴士及偏鄉運輸服務，相關作法均依法辦理。

古坑產業加值園區每坪不到10萬元 招商湧近百家企業參加

雲林縣「古坑產業加值園區」去年動土，預計2028年完成開發，今縣府在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會，因縣內工業區土地多已飽和，且古坑產業加值園區每坪售價不到10萬元，遠低於斗六工業區，企業詢問度高，現場座無虛席。縣長張麗善表示，已有多家知名企業表達意願，對園區未來發展充滿信心。

台塑攜手紅十字會冒雨送關懷 端午粽愛飄香更芬芳

台塑企業今天發放端午禮金給六輕週邊七鄉鎮千餘戶，除冒著大雨「把關懷送到家」。更結合雲林縣紅十字會與台塑企業志工深入社區、走進家戶，親自關懷低收入戶家庭的生活狀況，讓許多邊緣戶等弱勢家庭揪感心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。