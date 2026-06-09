台南組隊前進首爾國際食品展 推廣農產創新實力

台南市政府集結8家優質廠商參加2026韓國首爾國際食品展，今天在展場中的台南館舉辦開幕活動，展期中每天安排產品展演及試吃推廣，展現農產創新實力，並促進商務與合作洽談。

台南市政府發布新聞稿指出，韓國首爾國際食品展為亞洲重要食品專業展覽之一，每年吸引各國食品業者、採購商及通路業者參與，今年台南館以鮮明活潑品牌形象亮相，展現台南農業創新能量及多元產品特色，希望藉由國際展會平台深化與韓國市場交流，拓展海外商機。

代表台南市長黃偉哲出席台南館開幕的農業局副局長吳威達表示，近年來韓國已成為台南重要外銷市場之一，鳳梨、芒果等水果深受當地消費者喜愛，此次參展8家廠商展出產品內容豐富多元，包括爆爆珠、即食珍珠、天然果汁、冷凍水果、特色茶飲、抹醬產品、保健食品、鹿茸益生菌及各式農產加工食品。

吳威達表示，展覽期間每日安排產品展演及試吃推廣活動，將透過現場體驗與產品介紹，提高台南館人氣及產品曝光度，進一步促進商務交流與合作洽談。

台南市農業局提供資料指出，台南農特產品今年上半年的海外行銷成績已超過去年一整年，市府將持續帶領優質業者參與國際展會及海外行銷活動，深化與國際市場連結，讓更多消費者認識台南、看見台南，進一步提升台南農產品品牌價值。