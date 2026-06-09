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嘉義縣驚傳日本腦炎病例 衛生局將高風險豬舍掛誘蚊燈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣現日本腦炎病例，住家周邊水田豬舍列高風險區。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣現日本腦炎病例，住家周邊水田豬舍列高風險區。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣昨天出現今年首例日本腦炎確定病例，患者平日活動範圍以家裡為主，住家附近豬舍及水田為高風險場所，衛生局已針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，並呼籲家長儘速帶家中幼兒接種日本腦炎疫苗，民眾也應落實防蚊。

衛生局局長趙紋華表示，民眾應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期到動物畜舍或水稻田活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑。

5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，各年齡層都有感染風險。傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，幼兒出生滿15個月應接種第1劑、間隔12個月接續接種第2劑。趙紋華提醒，家長應主動檢視幼童的預防接種紀錄，如有缺漏劑次應儘快帶家中幼兒至各地衛生所或合約院所接種，自覺有風險的成人也可評估自費接種。

此外，家中門窗建議安裝紗門紗窗，睡覺時可使用蚊帳，並做好「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器將積水倒掉並澈底清潔，有效阻斷病媒蚊孳生鏈。

嘉義縣現日本腦炎病例，住家周邊水田豬舍列高風險區。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣現日本腦炎病例，住家周邊水田豬舍列高風險區。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣驚傳日本腦炎確診個案，衛生局緊急懸掛誘蚊燈防堵疫情。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣驚傳日本腦炎確診個案，衛生局緊急懸掛誘蚊燈防堵疫情。圖／嘉義縣政府提供

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