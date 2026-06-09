快訊

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

偏鄉學子登海巡最大雲林艦磅礡演奏 音樂與海洋教育雙軌並行

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
海洋委員會主任委員管碧玲、立委蔡易餘、國安會副秘書長李問與BYSO布袋青少年交響樂團大合照。 圖／台灣科藝文教協會提供
海洋委員會主任委員管碧玲、立委蔡易餘、國安會副秘書長李問與BYSO布袋青少年交響樂團大合照。 圖／台灣科藝文教協會提供

嘉義布袋青少年交響樂團本周迎來國家級舞台，在高雄港海巡署4000噸級雲林艦飛行甲板上磅礡演出。立法委員蔡易餘表示，對這群漁村孩子而言，能站上海巡艦艇演出是一輩子最珍貴、最難忘的回憶。活動打破偏鄉資源限制，將音樂教育、海洋教育與環境教育結合，展現藝術培育與地方共好的成果。

這場第七屆國家海洋日演出由蔡易餘奔走促成，現場匯聚海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署團隊及國安會副秘書長李問等人見證。蔡易餘表示，尊敬海洋、與海同行是國家海洋日的重要精神。他勉勵團員勇敢追夢，經過國家級舞台歷練，未來面對挑戰能更加自信從容。

除登艦演出，海委會準備漢堡與炸雞，雲林艦食勤艙間也製作爆米花與冰淇淋慰勞學生。演出結束後由雲林艦艦長親自帶領團員參觀巡防艦內部，讓學生親身感受海巡日常。

創立該樂團的台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈表示，感謝蔡易餘促成及海委會、海巡署協助，讓團隊見證永續發展與愛護海洋理念。協會長年深耕沿海鄉鎮，結合布袋地區5名學校學生，將音樂與環境永續結合，除協辦好美里沙洲淨灘，也參與鱟愛地球人類無憂淨零綠生活計畫，落實永續教育。

雲林艦變身音樂殿堂歡慶國家海洋日，漁村孩子登艦參訪大啖美食。 圖／台灣科藝文教協會提供
雲林艦變身音樂殿堂歡慶國家海洋日，漁村孩子登艦參訪大啖美食。 圖／台灣科藝文教協會提供

BYSO布袋青少年交響樂團於雲林艦演出。 圖／台灣科藝文教協會提供
BYSO布袋青少年交響樂團於雲林艦演出。 圖／台灣科藝文教協會提供

雲林 管碧玲 蔡易餘

延伸閱讀

學生音樂比賽特優團隊 登上國家音樂廳、衛武營

中派出「萬噸艦」台灣東部海上執法 台海委會批破壞區域和平

金門中正國小鼓吹隊捷克演出 展現台灣傳統藝術魅力

「2026新北夏至音樂節」 打造親子互動體驗

相關新聞

雨彈襲嘉義嚴陣以待 防重演凱米洪災水利署完成八掌溪疏浚

受滯留鋒面西南氣流雙重影響，氣象署預報今、明2天嘉縣山區豪雨，恐有致災性降雨，今天山區5鄉停班停課。由於2年前凱米颱風重創雲嘉南，八掌溪部分河段溢堤，引發淹水災情，居民擔心洪災重演。對此，水利署第五河川分署表示，近年強化河川整治清疏，啟動防汛應變機制，嚴防豪雨成災。

嘉義縣驚傳日本腦炎 衛生局高風險豬舍掛誘蚊燈

嘉義縣昨天出現今年首例日本腦炎確定病例，患者平日活動範圍以家裡為主，住家附近豬舍及水田為高風險場所，衛生局已針對個案住家及活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，並呼籲家長儘速帶家中幼兒接種日本腦炎疫苗，民眾也應落實防蚊。

偏鄉學子登海巡最大雲林艦磅礡演奏 音樂與海洋教育雙軌並行

嘉義布袋青少年交響樂團本周迎來國家級舞台，在高雄港海巡署4000噸級雲林艦飛行甲板上磅礡演出。立法委員蔡易餘表示，對這群漁村孩子而言，能站上海巡艦艇演出是一輩子最珍貴、最難忘的回憶。活動打破偏鄉資源限制，將音樂教育、海洋教育與環境教育結合，展現藝術培育與地方共好的成果。

台南小黃公車掛綠牌被質疑變「小綠公車」 交通局釋疑

台南市偏鄉公共運輸使用綠底白字「營業小客車」提供小黃公車服務，引發外界質疑，台南市交通局表示，交通部早於2020年即開放市區客運業以小客車營運偏鄉路線，並領用綠底白字營業小客車牌照，全台多個縣市皆採用相同模式推動幸福巴士及偏鄉運輸服務，相關作法均依法辦理。

古坑產業加值園區每坪不到10萬元 招商湧近百家企業參加

雲林縣「古坑產業加值園區」去年動土，預計2028年完成開發，今縣府在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會，因縣內工業區土地多已飽和，且古坑產業加值園區每坪售價不到10萬元，遠低於斗六工業區，企業詢問度高，現場座無虛席。縣長張麗善表示，已有多家知名企業表達意願，對園區未來發展充滿信心。

台塑攜手紅十字會冒雨送關懷 端午粽愛飄香更芬芳

台塑企業今天發放端午禮金給六輕週邊七鄉鎮千餘戶，除冒著大雨「把關懷送到家」。更結合雲林縣紅十字會與台塑企業志工深入社區、走進家戶，親自關懷低收入戶家庭的生活狀況，讓許多邊緣戶等弱勢家庭揪感心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。