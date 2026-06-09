偏鄉學子登海巡最大雲林艦磅礡演奏 音樂與海洋教育雙軌並行

嘉義布袋青少年交響樂團本周迎來國家級舞台，在高雄港海巡署4000噸級雲林艦飛行甲板上磅礡演出。立法委員蔡易餘表示，對這群漁村孩子而言，能站上海巡艦艇演出是一輩子最珍貴、最難忘的回憶。活動打破偏鄉資源限制，將音樂教育、海洋教育與環境教育結合，展現藝術培育與地方共好的成果。

這場第七屆國家海洋日演出由蔡易餘奔走促成，現場匯聚海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署團隊及國安會副秘書長李問等人見證。蔡易餘表示，尊敬海洋、與海同行是國家海洋日的重要精神。他勉勵團員勇敢追夢，經過國家級舞台歷練，未來面對挑戰能更加自信從容。

除登艦演出，海委會準備漢堡與炸雞，雲林艦食勤艙間也製作爆米花與冰淇淋慰勞學生。演出結束後由雲林艦艦長親自帶領團員參觀巡防艦內部，讓學生親身感受海巡日常。

創立該樂團的台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈表示，感謝蔡易餘促成及海委會、海巡署協助，讓團隊見證永續發展與愛護海洋理念。協會長年深耕沿海鄉鎮，結合布袋地區5名學校學生，將音樂與環境永續結合，除協辦好美里沙洲淨灘，也參與鱟愛地球人類無憂淨零綠生活計畫，落實永續教育。

雲林艦變身音樂殿堂歡慶國家海洋日，漁村孩子登艦參訪大啖美食。 圖／台灣科藝文教協會提供