台南小黃公車掛綠牌被質疑變「小綠公車」 交通局釋疑

台南市偏鄉公共運輸使用綠底白字「營業小客車」提供小黃公車服務，引發外界質疑，台南市交通局表示，交通部早於2020年即開放市區客運業以小客車營運偏鄉路線，並領用綠底白字營業小客車牌照，全台多個縣市皆採用相同模式推動幸福巴士及偏鄉運輸服務，相關作法均依法辦理。

台南市議員蔡育輝質疑，小黃公車近年逐漸出現懸掛綠底白字車牌的車輛，讓原本的「小黃公車」變成「小綠公車」。他認為，在地個人計程車行及個別駕駛因不具公司組織資格，難以符合投標門檻參與營運，形成制度上的不公平。

蔡育輝指出，根據資料顯示，台南市2023年至2025年間小黃公車實際營運經費已超過1億元，目前共有42條路線、40輛車投入服務，但主要集中於玉井、南化、東山、白河、西港及學甲等地區，其他偏遠行政區的公共運輸需求同樣存在，資源配置是否均衡值得檢討。

他質疑，市面上出現的綠底白字營業小客車，是否與計程車牌照不足有關，市府是否藉由核發營業小客車牌照供業者調度使用。相較於計程車須受相關法規規範及負擔較高營運成本，營業小客車在制度上較具彈性，是否形成不同業者間的不對等待遇，應向外界說明清楚。

交通局則回應，為健全偏鄉公共運輸制度，投入小黃公車營運的業者均須依規定成立市區汽車客運業，並依汽車運輸業審核細則規定，使用5人座以上小客車作為營業車輛，領用綠底白字「營業小客車」牌照營運，相關作業皆有法源依據。

交通局表示，目前包括桃園、台中、高雄、新竹、嘉義、屏東及台東等縣市推動的幸福巴士，也普遍採用綠底白字營業小客車提供服務，主要考量偏鄉運量較低，採用較具彈性的車輛配置，能有效提升運輸效率與服務品質。

至於議員提出在地業者參與問題，交通局強調，未來公告新路線時，歡迎符合資格的在地業者投入經營，市府也將協助輔導公平參與評選，並媒合當地駕駛加入營運團隊，持續強化偏鄉公共運輸服務。