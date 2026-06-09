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suí-ooh藝術條條通 台南藝術節逾50場展演10月登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2026台南藝術節將在10月2日至11月22日展開，52天活動期間推出超過50場展演、展覽、城市漫遊及跨域創作，南市文化局今也為活動暖身宣傳。圖／南市文化局提供
2026台南藝術節將在10月2日至11月22日展開，52天活動期間推出超過50場展演、展覽、城市漫遊及跨域創作，南市文化局今也為活動暖身宣傳。圖／南市文化局提供

2026台南藝術節將在10月2日至11月22日登場，今年以「suí-ooh 藝術條條通 閃閃花亮」為主題，規畫超過50場展演與藝術行動，串聯劇場、舞蹈、展覽、城市漫遊及跨域共創，邀集國內外藝術家齊聚台南，南市文化局今為活動暖身，也盼透過藝術重新連結人與城市、人與人之間的感知與交流。

市長黃偉哲表示，台南不僅是台灣文化首都，更是一座讓藝術與生活自然交融的城市，市府長期推動藝術節等大型文化品牌，而今年許多藝術節的熱門節目已熱銷秒殺，期許團隊能「加場、再加場」，讓更多人感受藝術魅力，也期盼各界朋友一同走入這座閃耀的文化大城。

文化局表示，「suí-ooh」取自台語「媠喔、水喔」，象徵對美好事物的驚嘆與讚賞，希望打破藝術與生活的界線，讓市民在日常中感受藝術帶來的感動與驚喜。

文化局提到，今年藝術節延續「台灣製造」、「國際串聯」、「城市主張」、「藝文一條通」及「教育共創」五大策展脈絡，其中，「城市主張」由藝術家吳子敬策展，邀請8組與台南深具連結的藝術家及團隊，進駐台南刑務所、321藝術聚落、西市場等場域，透過展覽、聲音計畫、散步及駐地創作等形式，重新閱讀城市紋理與歷史記憶。

「台灣製造」單元集結多檔近年受矚目作品，包括莎士比亞的妹妹們劇團「地動說－世界不是一幅靜物畫」、窮劇場與江之翠劇場「感謝公主」、閱時「萬象園」等；國際節目則邀請香港TS Crew與日本contact Gonzo合作的「搭橋 Bridging Bridge」，以及墨西哥導演阿納卡西斯．拉莫斯「我的母親與金錢」來台演出。

此外，FOCASA「幾米男孩的100次勇敢」將擔任台南文化中心42周年館慶壓軸節目，由林懷民、幾米與FOCASA共同打造，融合馬戲與劇場語彙，帶領觀眾展開想像旅程。

文化局強調，台南藝術節持續推動教育共創與文化平權計畫，並延續廣受好評的「藝文一條通」，串聯孔廟、大南門及台南文化中心周邊空間，讓藝術走進街區巷弄，打造全民共享的城市藝術盛會。

台南市長黃偉哲表示，市府長期推動藝術節等大型文化品牌，希望讓藝術深入市民日常，也讓更多國內外旅客透過藝術看見台南的文化底蘊與城市魅力。圖／南市文化局提供
台南市長黃偉哲表示，市府長期推動藝術節等大型文化品牌，希望讓藝術深入市民日常，也讓更多國內外旅客透過藝術看見台南的文化底蘊與城市魅力。圖／南市文化局提供

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