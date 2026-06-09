古坑產業加值園區每坪不到10萬元 招商湧近百家企業參加

雲林縣「古坑產業加值園區」去年動土，預計2028年完成開發，今縣府在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會，因縣內工業區土地多已飽和，且古坑產業加值園區每坪售價不到10萬元，遠低於斗六工業區，企業詢問度高，現場座無虛席。縣長張麗善表示，已有多家知名企業表達意願，對園區未來發展充滿信心。

「古坑產業加值園區」產業用地（一）首次公告出售，首批釋出40個可申購坵塊，面積合計約6.3萬坪，每坪售價約8.75萬元至9.29萬元，遠低於斗六工業區約14萬元，尚未釋出即有多家知名企業詢問，今招商說明會吸引近百家企業參加，現場座無虛席。

張麗善表示，古坑產業加值園區是縣府打造農產加工、冷鏈物流、低汙染製造與地方特色產業鏈結的重要平台，預期可創造約3千個就業機會、年產值約102億元，有助於吸引青年返鄉就業。

且該園區總面積約72公頃，有完善道路系統及公共設施，鄰近國道3號古坑交流道，並可銜接台78線、台3線、縣道154乙及縣道158甲等主要道路，交通條件便利，已有許多廠商表達興趣，不論是既有企業擴廠、產能提升，或是新設廠需求，都相當適合，她對古坑產業加值園區未來的發展充滿信心。

縣府建設處長廖政彥表示，此次公告出售的產業用地建蔽率70%、容積率240%，面積最小約280坪，最大約3900坪，可引進產業包括食品及飼品製造業、飲料製造業、農用及林用機械設備製造業、食品飲料及菸草製作用機械設備製造業，以及其他經核定的汙染產業或冷鏈物流、倉儲業等。

有意申購廠商，應於今年7月20日下午5時前，將申請書件送達雲林縣政府建設處工商發展科；逾期送達者不予受理。相關招商資訊、出售手冊及申請書件，可至古坑產業加值園區招商網站（https://www.gukengivap.com.tw）或雲林縣政府全球資訊網查詢（https://www.yunlin.gov.tw）。

雲林縣「古坑產業加值園區」去年動土，預計2028年完成開發，今縣府在劍湖山渡假大飯店舉辦招商說明會。圖／雲林縣政府提供