嘉縣府啟動香蕉多元加工與團膳媒合 籲大眾踴躍採購國產香蕉

今年夏季水果盛產，卻因產期集中面臨果賤傷農危機。2月極端高溫造成嘉義縣荔枝等作物嚴重農損，目前正受理災害申請。除了荔枝災情，近期香蕉與鳳梨也因高溫與復耕影響，導致產期過於集中、市場供給量過大。目前青香蕉產地價每公斤跌至8、4、2元；鳳梨近期產地收購價每台斤也僅剩8、4、2元，接下來即將成熟的芒果、柑橘等作物也面臨跌價危機。

嘉義縣中埔鄉香蕉產銷班長陳國柱表示，這次香蕉跌價主要受到去年風災的間接影響。去年颱風過後香蕉價格一度攀升至每公斤60到70元，前年莫拉克風災後更曾高達130元。由於當時價格非常好，吸引農民一窩蜂搶種、復耕，結果導致這群香蕉的產期剛好都集中在今年6月成熟爆量。陳國柱預估，這次香蕉爆量集中外流的產期大概還會維持1個月，之後數量就會逐漸減少、價格才會回穩。

嘉義縣農業處表示，鳳梨雖然目前價格低，但市場銷量與需求量依舊很大，加上農民沒有表達收購需求，因此針對鳳梨部分暫時沒有啟動特別的因應措施。目前的因應政策主要針對香蕉，已啟動媒合香蕉加工廠商、學校團膳副食品採購，並推動團購優惠方案，鼓勵大眾採購國產香蕉。目前部分通路收購外銷與特定規格香蕉價格約在每公斤3到7元，次級加工收購價則在每公斤5元左右。

陳國柱也指出，近期已有部分地方里長與民間團體主動發起團購或舉辦品嚐會，對促銷香蕉確實有正面幫助，不過，學校又將放暑假，擔憂對銷量助益將打折。

除了嘉義縣主要作物，今年全台包括鳳梨釋迦、芭樂、葡萄、玉荷包等水果，也陸續傳出市售價格大幅下跌現象。由於夏季高溫導致水果櫥架壽命短、不耐儲存，造成市場價格波動。縣府與農會呼籲大眾與消費者適時採購當季水果，以實質行動支持辛勤農民度過難關。