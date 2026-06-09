布袋漁村囡仔登雲林艦 為國家海洋日奏響永續樂章

嘉義縣「漁村囡仔」組成的布袋青少年交響樂團（BYSO）7日登上海巡署巡防艦雲林艦演出，為第七屆國家海洋日奏響永續樂章，團員們並上了一堂海洋教育課，擁有乘風破浪的勇氣。

BYSO受邀在國家海洋日登上4000噸雲林艦飛行甲板，演出「神鬼奇航」、「我相信」與「拉德斯基」的磅礡樂音。創立BYSO的「台灣科藝文教協會」理事長蕭愉霈今天告訴中央社記者，當交響樂音伴隨著海風在高雄港飄揚，這群來自嘉義布袋的青少年，用手中的樂器證明了自己的能力。

蕭愉霈說，演奏落幕後，雲林艦長石介璋更帶領BYSO的團員們參觀這艘守護海疆的巡防艦。從磅礡的甲板到艦艇內部，孩子們親身感受海巡弟兄的日常，對海洋守護有了深刻的體會。此次難得的經驗都將化作他們乘風破浪、勇敢追夢的最強動力。

蕭愉霈說，感謝民進黨立委蔡易餘、海洋委員會主任委員管碧玲的協助，讓孩子們登艦演出，並準備了小朋友最愛的漢堡、炸雞、飲料、爆米花與冰淇淋請小朋友們大快朵頤。

蔡易餘在臉書（Facebook）貼文說，此次讓孩子們站上這麼特別的舞台，也為成長過程留下珍貴回憶。以後無論他們遇到多大的舞台，都不會害怕。因為他們已經有過最特別的經驗，在守護海洋的海巡艦上演奏音樂。

BYSO布袋青少年交響樂團是台灣首創跨校合作模式，集結與海洋有著密不可分的布袋鎮布袋國中、布袋國小、布新國小、新岑國小與景山國小等5所學校的學童參與交響樂團的訓練和演出。