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2026臺南市國際龍舟錦標賽 賽前練習展開

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

2026臺南市國際龍舟錦標賽將於6月17日盛大登場，參賽隊伍數相較於以往大幅提升，共有163支隊伍參與，臺南市政府體育局為協助參賽隊伍熟悉競賽場域及提升團隊默契，特別安排自6月6日起至6月14日止開放賽前練習，本年度將龍舟賽練習期程延長為9天，希望讓更多隊伍都有時間進行訓練並適應比賽場地，以爭取最佳表現。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市國際龍舟錦標賽不僅是端午節重要傳統活動，也是凝聚團隊精神及促進交流的重要平臺。今年參賽隊伍來自公務機關、企業團體、學校、社福機構及國際友人等多元領域，從6月6日起，平日上午8時至12時、下午2時至5時，假日上午8時至12時、下午3時至6時，各參賽隊伍把握練習機會，陸續前往臺南運河進行訓練，隊員們隨著鼓聲整齊划槳、奮力向前，展現迎接賽事的熱情與決心，歡迎民眾前來臺南運河觀賞龍舟隊伍積極訓練情形，為選手加油。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，近期受西南氣流影響，南部地區持續出現強降雨，體育局會密切關注天候變化及水域狀況，賽前練習期間將視每日雨勢彈性調整，以確保選手及工作人員安全為最高原則。龍舟競賽講求團隊合作與一致節奏，每一次划槳都需要全體隊員相互信任與共同努力。從近期練習情形可見，各隊伍皆積極備戰、全力以赴，不論是經驗豐富的勁旅或首次參賽的新秀隊伍，都展現高度投入的精神。誠摯邀請全國民眾於賽事期間前往臺南運河觀賽，一同為選手加油喝采，感受龍舟競渡的熱血魅力與臺南的城市風采。

聚傳媒

臺南 端午節 黃偉哲

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