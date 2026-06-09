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人安基金會台南善化站「寒士慶端午」 120寒士提早過節

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供
人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供

端午節將至人安基金會台南善化平安站今天在善化文康中心舉辦「寒士慶端午」活動，邀請120位寒士提早度節，現場發放健康關懷包及旅行袋，也贈送大樂透彩券，象徵為寒士朋友帶來希望，陪伴大家迎向嶄新人生。

活動結合台南市推拿與民俗調理保健養生協會、台南市希望義剪服務協會及台南市銀髮人才服務單位提供義診、義剪及就業輔導服務，協助寒士照顧身心健康並提升就業機會。

主辦單位感謝東香台菜海味料理、台南善真、豐濟志工隊、大愛咖啡洋行及孟響希望打擊樂音樂教室等愛心單位共襄盛舉，帶來精彩表演。

志工說，部分民眾因病無法工作陷入生活困境，在善化平安站協助下獲得餐食及育兒物資支持，度過艱難時期，以26歲謝女士為例，她已順利在早餐店就業，重返穩定生活，特地到場分享自身經歷，鼓勵仍在低谷中的寒士朋友勇敢向前。人安善化平安站特別準備重生泡泡球，謝女士戳破代表著已重生回歸社會，勉勵現場的寒士勇敢向前走。

人安基金會長年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等服務，陪伴街友、清寒長輩、單親媽媽及弱勢家庭走過人生低谷。請大眾伸手濟貧，認捐端午健康包每份600元，或支持平安站建站計畫「平安瓦」每月500元、每年6千元，讓服務細水長流。愛心專線06-5814088。

人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供
人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供

人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供
人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供

人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供
人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供

人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供
人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供

人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供
人安基金會台南善化站辦「寒士慶端午」活動、助120寒士提早過節。圖／人安善化站提供

端午節 台南

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