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台塑攜手紅十字會冒雨送關懷 端午粽愛飄香更芬芳
台塑企業今天發放端午禮金給六輕週邊七鄉鎮千餘戶，除冒著大雨「把關懷送到家」。更結合雲林縣紅十字會與台塑企業志工深入社區、走進家戶，親自關懷低收入戶家庭的生活狀況，讓許多邊緣戶等弱勢家庭揪感心。
台塑企業今天啟動端午粽愛傳香列車，由台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑率領台塑志工團，結合雲林縣紅十字會前往麥寮、台西、四湖、褒忠、崙背、東勢及彰化縣大城鄉等共1364戶低收入戶家庭訪視，並送上每戶3千元端午關懷禮金與祝福。
今天這支關懷隊伍冒大雨首站來到東勢鄉，由鄉長張健福陪同，一一訪視關懷戶「把關懷送到家」，雨天送暖，讓關懷戶更感窩心。
蔡建樑指出，許多弱勢家庭除有經濟需求，甚也面臨高齡、身心障礙照顧的壓力，因此透過紅十字會主動關懷長者生活狀況，提供長照服務資源包括居家服務、交通接送、輔具補助及失能照護等相關資訊，讓更多因資訊不足或不清楚申請方式的長者，透過面對面訪視，獲得更妥善照護，必要時也能轉介相關單位協助，讓社會資源實質幫助弱勢。
鄉長張健福代表感謝台塑企業與紅十字會把愛送進偏鄉，並深入街巷家戶，建構更完善的社區照顧網絡，尤其冒著大雨，風雨無阻，讓端午粽愛飄香，令人揪感心。
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