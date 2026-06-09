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虱目魚首進軍加拿大千家連鎖超市 黃偉哲力挺：有指標性意義

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
虱目魚首進軍加拿大白人主流千家連鎖超市黃偉哲力挺。圖／農業局提供
虱目魚首進軍加拿大白人主流千家連鎖超市黃偉哲力挺。圖／農業局提供

台南市學甲區鮮饌國際成功外銷台灣虱目魚加拿大，首批40呎貨櫃總重20噸今天出口，將進駐主流大型連鎖超市，成為台灣首家成功將虱目魚打入加拿大白人主流零售市場。

市長黃偉哲今天到場力挺，他表示，這象徵台灣優質虱目魚正式跨越族群藩籬、邁向國際主流舞台，具有指標性的重大意義。

黃偉哲表示，此次合作的加拿大連鎖超市為當地上市企業、全國擁有超過一千家分店，通路規模龐大，具有高度市場代表性。

他說，鮮饌國際此次突破，不單是亮眼外銷經貿成果，更象徵台灣虱目魚成功叩關國際主流市場，續若銷售表現理想也將進一步推動契作制度，市府也會持續輔導更多養殖戶取得國際認證，共同擴大外銷量能，帶動整體產業升級。

農業局長李芳林表示，虱目魚長年為台灣代表性養殖魚種，台南更是全台最重要養殖重鎮，擁有完整產業鏈與成熟養殖技術。成功打開加拿大主流市場，不僅是鮮饌的重要突破，更為台南虱目魚產業開啟全新國際通路，對整體養殖產業發展具有非凡意義。

鮮饌國際表示，近年持續投入品質升級與國際驗證，陸續取得碳中和認證及國際BAP（二星）虱目魚驗證，目前更是全球唯一虱目魚取得該項高端國際認證企業，展現台灣水產產業在永續發展、食品安全與國際規格上的領先實力。

過去虱目魚外銷以華人市場為主，此次能成功進入加拿大主流白人連鎖超市，代表當地消費者對台灣虱目魚品質與食品安全的高度肯定，也象徵台灣水產加工與品牌實力已逐步獲得國際市場認可。

業者表示，能拓展至白人主流市場，除感謝台南市政府長期協助推動農漁產品國際化，更特別感謝農業局上下及市長大力支持與協助，積極媒合國際通路、提升產業競爭力，成為此次成功的重要關鍵。

虱目魚首進軍加拿大白人主流千家連鎖超市黃偉哲力挺。圖／農業局提供
虱目魚首進軍加拿大白人主流千家連鎖超市黃偉哲力挺。圖／農業局提供

虱目魚 加拿大 黃偉哲

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