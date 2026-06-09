心意大延遲？南市議員爆一推紙錢沒處理完 堆積成山「結蜘蛛網」

台南推動「紙錢集中燒」多年，但市議員林燕祝踢爆，今年春節至清明期間大量紙錢焚燒不及，堆置如山甚至結滿蜘蛛網，要求市府加速增設環保金爐並改善焚燒機制。環保局表示，因節慶期間紙錢量暴增，確實出現延遲焚燒情形，未來將評估輔導大型宮廟自建環保爐分散處理，並持續推動紙錢減量。

林燕祝指出，台南去年紙錢集中焚燒量達1880噸，其中寺廟占59%、納骨塔占28%，以春節、清明及中元普渡為大宗。今年清明期間紙錢堆置量一度達373噸，但全市僅有「淨圓滿1、2號爐」兩座紙錢專用爐，每日處理量約14噸，即使全天運轉，也需逾兩個月才能消化。

林燕祝在議場播放日前實地勘查影片指出，待焚化紙錢堆積如山，甚至堆至天花板高度，部分紙錢因長期堆放受壓變形，蓮花座遭擠壓損壞，還結滿蜘蛛網。她表示，中元普渡將至，前一波紙錢仍未處理完畢，且神明金紙、祖先銀紙及普渡紙錢混雜堆放。

她質疑，民眾祭拜講求時效與心意，若紙錢遲遲未焚化，等同讓祭祀心意「大延遲」，要求神明與祖先紙錢分流處理，並加速推動各區納骨塔設置在地環保金爐。

市長黃偉哲表示，認同神明金紙與祖先銀紙分開燒化方向，將請相關單位研議推動。副市長兼代理民政局長姜淋煌說，南山公墓殯葬專區已規劃增設環保金爐，提升處理量能。

環保局表示，「淨圓滿」專爐自2019年啟用至今年3月底，累計處理紙錢約1萬510噸。除清明期間收運373噸紙錢外，今年也首度於全市34區、64處公墓辦理集中收運，並與民間合作設置70處紙錢集中箱，方便民眾就近投放。未來將持續推動紙錢減量、以功代金及集中燒等措施，兼顧宗教信仰、環境品質與公共安全。

台南市議員林燕祝指今年從春節到清明掃墓的龐大紙錢，至今仍大量囤積在安南區城西焚化爐，現場紙錢堆積如山、直達天花板。圖／林燕祝提供