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先人遺骸竟被送焚化爐與垃圾一起燒 南市議員痛批人生最後一哩路失尊嚴

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府允諾先人撿骨後灰燼將送往植存區，圖為仁德植存區。圖／台南市民政局提供
台南市府允諾先人撿骨後灰燼將送往植存區，圖為仁德植存區。圖／台南市民政局提供

台南市去年共火化1萬7878 具大體，今年截至5月底也已達 7119 具，但議員爆先人火化後的剩餘遺骸，竟被市府當作廢棄物載往城西焚化廠與垃圾混燒，痛批市府作法「棄之如敝屣」，先人的最後一哩路竟然是與汙泥、垃圾相伴，完全不尊重先人，要後代子孫情何以堪？市府允檢討日後將送到植存區。

市議員林燕祝質詢時指出，市府殯葬管理所每年辦理大量遺體火化作業，但火化撿骨後剩餘的骨骸及相關殘餘物，竟被視同廢棄物打包後送往掩埋場處理，形同將先人當成垃圾對待，已違背社會大眾對先人應有的尊重與信仰價值。

林燕祝表示，一般民眾認知中，亡者火化後應莊嚴安置、入塔奉祀，但未領回的骨骸最終流向何處，市府卻未清楚向社會說明。她在議場播放影片指出，火化後剩餘骨骸及棺木殘餘物被裝入大型塑膠袋，交由環保單位載運處理，甚至與汙泥及一般廢棄物混合掩埋。她痛批，台南市擁有高達17億元殯葬基金，卻未妥善規劃先人遺骸最終安置方式，令人難以接受。

林燕祝強調，先人骨骸絕非一般垃圾，即便是火化後剩餘骨灰、骨骸或棺木殘材，也都承載著家屬情感與對亡者的追思，不應以「廢棄物」處理。要求市府停止以清運、廢棄物等看待先人遺骸，應規劃特定區域統一集中處理，定期舉辦專屬的祈福法會，並將殘灰安置於大內或仁德環保葬園區，讓遺骸歸於自然，還給先人應有的尊嚴與安寧。

市長黃偉哲表示，相關灰燼絕不可任意棄置，市府將依法妥善處理。副市長兼代理民政局長姜淋煌表示，已要求殯葬管理所於撿骨作業時確實辦理，儘可能將骨骸完整撿拾；如仍有未能撿拾的部分，將依規定妥善收存及處理，確保符合殯葬管理規範並兼顧對先人的尊重。

民政局表示，遺體火化後，家屬完成撿骨及安奉儀式後所剩餘灰燼，目前由殯葬管理所統一收集並委由清潔隊清運焚燒，後續將研議以植存或撒葬方式辦理，確保符合殯葬管理規範並兼顧對先人的尊重。

台南市議員林燕祝質詢強調先人撿骨後剩餘的遺骸，絕非廢棄物，應謹慎人道處理。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員林燕祝質詢強調先人撿骨後剩餘的遺骸，絕非廢棄物，應謹慎人道處理。記者吳淑玲／翻攝

台南市議員林燕祝指先人撿骨後剩餘的遺骸，都和灰燼被當成廢棄物打包處理，與汙泥、垃圾相伴，完全不尊重先人。圖／林燕祝提供
台南市議員林燕祝指先人撿骨後剩餘的遺骸，都和灰燼被當成廢棄物打包處理，與汙泥、垃圾相伴，完全不尊重先人。圖／林燕祝提供

廢棄物 台南 林燕祝

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