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民雄頭橋工業區牌樓遭藤蔓變裝2年未處理 投訴人批管理單位藉口連篇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
頭橋工業區牌樓藤蔓密布引投訴 ，管理單位稱配合鐵路工程將研議清理，投訴人批管理單位藉口連篇。圖／唐先生提供
頭橋工業區牌樓藤蔓密布引投訴 ，管理單位稱配合鐵路工程將研議清理，投訴人批管理單位藉口連篇。圖／唐先生提供

連通嘉義縣民雄鄉與民雄、頭橋兩大工業區的門面「頭橋工業區牌樓」，遭讀者唐先生投訴，牌樓上方遭攀緣植物長滿快2年，整體柱子全都是藤蔓。唐先生表示，他曾向相關單位反應兩次，都未獲得處理。對此，經濟部民雄工業區管理處陳姓主管說明，該處目前正進行鐵路高架化工程，鐵道局已將該處圍設為工區，因評估未來可能配合道路拓寬而拆除，將再與鐵道局研議後續處理；唐先生則對此回應感到不滿，認為政府互推責任、藉口連篇。

陳姓主管表示，頭橋路橋目前配合鐵路高架化工程，由鐵道局圍設為工區進行拆橋與平面道路工程。該牌樓產權雖屬管理處，但土地所有權為縣府所有，且該牌樓位於計畫道路上，鄉公所與縣府預計在選舉後進行土地徵收並拆除牌樓以拓寬道路。管理處已向鐵道局反映藤蔓問題，鐵道局表示會評估工程進度，再視情況請外包廠商清理。

陳姓主管表示，由於該牌樓高達3層樓，清除藤蔓需安排高空作業與交通維持計畫，並非不處理，而是需考量安全與評估整體拆除時程。

對此，唐先生表示難以接受。他說，該牌樓緊鄰道路，只需調派吊車或甚至借用堆高機，人員站上去拉掉藤蔓，不需半小時即可處理完畢，根本不需大費周章。他曾向管理處提過，若因經費問題，自己身為營造廠商願意以8000元代價協助處理，但經過1個月仍未獲回應。唐先生痛批，相關單位以鐵路工程或未來要拆除為由放任不管，根本是推諉卸責的「鬼話連篇」，放任政府門面長滿藤蔓長達2年，嚴重影響市容，令人難以認同。

經濟部 主管 植物

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